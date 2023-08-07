زوكربرغ‭: ‬مستعد‭ ‬لمواجهة‭ ‬ماسك‭ ‬في‭ ‬القفص‭… ‬ومالك‭ ‬تسلا‭ ‬و«إكس‮»‬‭ ‬يستعد‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية

لندن‭ ‬ـ‭ ‬‮«‬القدس‭ ‬العربي‭:‬‮»‬ أكد‭ ‬مارك‭ ‬زوكربرغ،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ “‬ميتا‭”‬،‭ ‬إنه‭ “‬مستعد‭” ‬لمواجهة‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك،‭ ‬مالك‭ ‬منصة‭ “‬أكس‭”‬،‭ ‬المعروفة‭ ‬سابقا‭ ‬باسم‭ “‬تويتر‭”‬،‭ ‬في‭ ‬نزال‭ ‬قفص‭.‬

وأعلن،‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ “‬ثريدز‭” ‬الجديد،‭ ‬أنه‭ ‬اقترح‭ ‬موعداً‭ ‬للمواجهة‭ ‬يوم‭ ‬26‭ ‬أغسطس‭/‬آب،‭ ‬قائلاً‭: “‬أنا‭ ‬مستعد‭ ‬اليوم‭ (…) ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يؤكد‭ ‬ذلك‭”‬،‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬منشور‭ ‬لماسك‭ ‬ادعى‭ ‬فيه‭ ‬على‭ ‬منصة‭ “‬أكس‭” ‬أنه‭ ‬يتدرب‭ “‬طوال‭ ‬اليوم‭”. ‬ويتنافس‭ ‬الاثنان‭ ‬بالفعل‭ ‬منذ‭ ‬يوليو‭/‬تموز‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬إطلاق‭ ‬منصة‭ “‬ثريدز‭” ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

ورداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬طرحه‭ ‬أحد‭ ‬مستخدمي‭ “‬ثريدز‭” ‬بشأن‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬النزال‭ ‬قد‭ ‬اتُفق‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الطرفين،‭ ‬أجاب‭ ‬زوكربرغ‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬أشبه‭ ‬بـ‭ “‬التمويل‭ ‬المضمون‭”‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬تغريدة‭ ‬كان‭ ‬نشرها‭ ‬ماسك‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬تطرق‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬خطط‭ ‬لتحويل‭ ‬شركة‭ “‬تسلا‭” ‬للسيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬خاصة،‭ ‬وهي‭ ‬صفقة‭ ‬لم‭ ‬تتم،‭ ‬واضطر‭ ‬ماسك‭ ‬على‭ ‬إثرها‭ ‬لدفع‭ ‬غرامة‭ ‬قدرها‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لهيئة‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الأسواق‭ ‬المالية‭ ‬الأمريكية،‭ ‬والتراجع‭ ‬عن‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ “‬تسلا‭”. ‬ودفع‭ ‬ماسك‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬الشكوك‭ ‬بشأن‭ ‬النزال‭ ‬إذ‭ ‬قال‭ ‬إن‭ “‬الموعد‭ ‬المحدد‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬قيد‭ ‬التغيير‭ ‬المستمر‭”‬،‭ ‬نظرا‭ ‬لكونه‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬جراحة‭ ‬في‭ ‬رقبته‭ ‬وأعلى‭ ‬الظهر‭.‬

ودأب‭ ‬عملاقا‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬على‭ ‬تحدي‭ ‬بعضهما‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية،‭ ‬إذ‭ ‬ادعى‭ ‬ماسك‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬نزالهما‭ ‬سوف‭ ‬يُبث‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬منصته‭ “‬أكس‭”. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬أي‭ ‬عائدات‭ ‬من‭ ‬النزال‭ ‬ستذهب‭ ‬إلى‭ ‬الجمعيات‭ ‬الخيرية‭ ‬لقدامى‭ ‬المحاربين‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬من‭ ‬مستخدم‭ ‬على‭ ‬منصة‭ “‬أكس‭” ‬بشأن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬النزال،‭ ‬أجاب‭ ‬ماسك‭: “‬إنه‭ ‬شكل‭ ‬متحضر‭ ‬للحرب‭. ‬الرجال‭ ‬يحبون‭ ‬الحرب‭”. ‬كما‭ ‬رد‭ ‬زوكربيرغ‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬بث‭ ‬النزال‭ ‬على‭ ‬منصة‭ “‬أكس‭”‬،‭ ‬قائلاً‭: “‬ألا‭ ‬ينبغي‭ ‬استخدام‭ ‬منصة‭ ‬أكثر‭ ‬موثوقية‭ ‬تستطيع‭ ‬بالفعل‭ ‬جمع‭ ‬أموال‭ ‬للأعمال‭ ‬الخيرية؟‭”‬

ويبدو‭ ‬أن‭ ‬المنافسة‭ ‬شرسة‭ ‬بينهما‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أطلقت‭ ‬شركة‭ “‬ميتا‭”‬،‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬أيضا‭ ‬تطبيقي‭ “‬إنستغرام‭” ‬و‭”‬فيسبوك‭”‬،‭ ‬منصة‭ “‬ثريدز‭” ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬شهر‭ ‬يوليو‭/‬تموز‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬اجتذبت‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أيام‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬مستخدم‭.‬

وكان‭ ‬ماسك‭ ‬قد‭ ‬ادعى‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬يونيو‭/‬حزيران‭ ‬الماضي‭ ‬أنه‭ “‬مستعد‭ ‬لخوض‭ ‬نزال‭ ‬القفص‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬نزال‭ ‬ينطوي‭ ‬عادة‭ ‬على‭ ‬قواعد‭ ‬قليلة‭. ‬ونشر‭ ‬زوكربرغ‭ ‬لقطة‭ ‬من‭ ‬شاشة‭ ‬هاتف‭ ‬تعرض‭ ‬تغريدة‭ ‬ماسك،‭ ‬وتحمل‭ ‬عبارة‭ ‬تقول‭: “‬أرسل‭ ‬لي‭ ‬الموقع‭”‬،‭ ‬فأجاب‭ ‬ماسك‭: “‬فيغاس‭ ‬أوكتاغون‭”‬‭.‬

والأوكتاغون‭ ‬هو‭ ‬بساط‭ ‬منافسة‭ ‬ومساحة‭ ‬مسيّجة‭ ‬تستخدم‭ ‬في‭ ‬نزالات‭ ‬بطولة‭ ‬القتال‭ ‬النهائي‭ “‬يو‭ ‬أف‭ ‬سي‭” ‬في‭ ‬لاس‭ ‬فيغاس،‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬نيفادا‭ ‬الأمريكية‭.‬