زوكربرغ‭: ‬مستعد‭ ‬لمواجهة‭ ‬ماسك‭ ‬في‭ ‬القفص‭… ‬ومالك‭ ‬تسلا‭ ‬و«إكس‮»‬‭ ‬يستعد‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية

لندن ـ «القدس العربي:» أكد مارك زوكربرغ، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، إنه “مستعد” لمواجهة إيلون ماسك، مالك منصة “أكس”، المعروفة سابقا باسم “تويتر”، في نزال قفص.
وأعلن، في منشور على تطبيق “ثريدز” الجديد، أنه اقترح موعداً للمواجهة يوم 26 أغسطس/آب، قائلاً: “أنا مستعد اليوم (…) لكنه لم يؤكد ذلك”، رداً على منشور لماسك ادعى فيه على منصة “أكس” أنه يتدرب “طوال اليوم”. ويتنافس الاثنان بالفعل منذ يوليو/تموز في أعقاب إطلاق منصة “ثريدز” للتواصل الاجتماعي.
ورداً على سؤال طرحه أحد مستخدمي “ثريدز” بشأن إذا كان النزال قد اتُفق عليه من جانب الطرفين، أجاب زوكربرغ أن هذا أشبه بـ “التمويل المضمون”، في إشارة إلى تغريدة كان نشرها ماسك في عام 2018 تطرق فيها إلى خطط لتحويل شركة “تسلا” للسيارات الكهربائية إلى شركة خاصة، وهي صفقة لم تتم، واضطر ماسك على إثرها لدفع غرامة قدرها مليون دولار لهيئة الرقابة على الأسواق المالية الأمريكية، والتراجع عن منصب رئيس مجلس إدارة شركة “تسلا”. ودفع ماسك بالمزيد من الشكوك بشأن النزال إذ قال إن “الموعد المحدد لا يزال قيد التغيير المستمر”، نظرا لكونه يحتاج إلى إجراء جراحة في رقبته وأعلى الظهر.
ودأب عملاقا وسائل التواصل الاجتماعي على تحدي بعضهما خلال الأشهر الماضية، إذ ادعى ماسك يوم الأحد أن نزالهما سوف يُبث على الهواء مباشرة على منصته “أكس”. وقال إن أي عائدات من النزال ستذهب إلى الجمعيات الخيرية لقدامى المحاربين.
وردا على سؤال من مستخدم على منصة “أكس” بشأن الهدف من النزال، أجاب ماسك: “إنه شكل متحضر للحرب. الرجال يحبون الحرب”. كما رد زوكربيرغ على اقتراح بث النزال على منصة “أكس”، قائلاً: “ألا ينبغي استخدام منصة أكثر موثوقية تستطيع بالفعل جمع أموال للأعمال الخيرية؟”
ويبدو أن المنافسة شرسة بينهما بعد أن أطلقت شركة “ميتا”، التي تمتلك أيضا تطبيقي “إنستغرام” و”فيسبوك”، منصة “ثريدز” في أوائل شهر يوليو/تموز الماضي، في خطوة اجتذبت في غضون أيام ما يزيد على 100 مليون مستخدم.
وكان ماسك قد ادعى في منشور على منصة التواصل الاجتماعي في يونيو/حزيران الماضي أنه “مستعد لخوض نزال القفص”، وهو نزال ينطوي عادة على قواعد قليلة. ونشر زوكربرغ لقطة من شاشة هاتف تعرض تغريدة ماسك، وتحمل عبارة تقول: “أرسل لي الموقع”، فأجاب ماسك: “فيغاس أوكتاغون”.
والأوكتاغون هو بساط منافسة ومساحة مسيّجة تستخدم في نزالات بطولة القتال النهائي “يو أف سي” في لاس فيغاس، في ولاية نيفادا الأمريكية.