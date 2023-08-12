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زوكربيرغ: سأخبر الجمهور أين سيكون النزال مع ماسك

منذ 59 دقيقة

إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ

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سان فرانسيسكو: لا يزال مؤسس شركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، متشككا في أن الملياردير وقطب الصناعات التكنولوجية المتطورة إيلون ماسك سيوافق على منازلته.

وكتب ماسك على منصته الاجتماعية “إكس”، أمس الجمعة، أنه طلب من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ووزير ثقافتها جينارو سانجوليانو موقعا تاريخيا للمعركة.

وقال سانجوليانو: “لن يحدث ذلك في روما”، مضيفا أنه أجرى “محادثة طويلة وودية” مع ماسك. وكانت هناك تكهنات بأن اثنين من أغنى الرجال في العالم سيقاتلان مثل المحاربين القدامى في الكولوسيوم في روما.

وكتب ماسك على موقعه أن ميلوني وسانجوليانو اتفقا على “موقع ملحمي” لكنه لم يذكر اسمه.

ولكن في وقت لاحق من اليوم، قال زوكربيرغ إنه سيكون الشخص الذي سيعلن الموقع.

وكتب زوكربيرغ: “إذا وافق (ماسك) على موعد فعلي، فسوف تسمعونه مني. يرجى افتراض أنه لا يوجد اتفاق على أي شيء يدعيه”.

وظهر احتمال النزال لأول مرة في حزيران/يونيو. وتحدى ماسك زوكربيرغ، الذي وافق. وبعد الضجة الأولى، تبع ذلك صمتا، بحيث شكك الكثيرون في أن المليارديرين سيجتمعان في الحلبة.

(د ب آ)

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  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    أغسطس 12, 2023 الساعة 6:56 م

    هه صراع التكنولوجيا والأفكار والعضلات 😁💪

    رد

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