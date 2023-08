زوكربيرغ: سأخبر الجمهور أين سيكون النزال مع ماسك

سان فرانسيسكو: لا يزال مؤسس شركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، متشككا في أن الملياردير وقطب الصناعات التكنولوجية المتطورة إيلون ماسك سيوافق على منازلته.

وكتب ماسك على منصته الاجتماعية “إكس”، أمس الجمعة، أنه طلب من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ووزير ثقافتها جينارو سانجوليانو موقعا تاريخيا للمعركة.

وقال سانجوليانو: “لن يحدث ذلك في روما”، مضيفا أنه أجرى “محادثة طويلة وودية” مع ماسك. وكانت هناك تكهنات بأن اثنين من أغنى الرجال في العالم سيقاتلان مثل المحاربين القدامى في الكولوسيوم في روما.

وكتب ماسك على موقعه أن ميلوني وسانجوليانو اتفقا على “موقع ملحمي” لكنه لم يذكر اسمه.

The fight will be managed by my and Zuck’s foundations (not UFC).

Livestream will be on this platform and Meta. Everything in camera frame will be ancient Rome, so nothing modern at all.

I spoke to the PM of Italy and Minister of Culture. They have agreed on an epic location.

