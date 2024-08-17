زوكربيرغ يضع تمثالا لزوجته يشبه الإلهة نايكي

باريس ـ «القدس العربي»: قام مارك زوكربيرغ بوضع تمثال روماني ضخم

لزوجته يشبه الإلهة نايكي، إلهة القوة والسرعة والنصر، في أحياء منه للتقليد الروماني لمنحوتات النساء.

ونشر الأخير صورة زوجته بريسيلا تشان زوكربيرغ تقف بجوار تمثالها الذي يتجاوزه طوله مترين. والتمثال هو من أعمال الفنان الأمريكي دانييل أرشام، المعروف باستخدامه بانتظام للأيقونات القديمة في فنه.. ويُعد مارك زوكربيرغ من أشد المعجبين بالعصور القديمة وغالبًا ما يقوم بإدخال مراجع في منشوراته على إنستغرام

ففي شهر مايو/أيار الماضي، ظهر بقميص يحمل عبارة Carthago delenda est»» وهو بديل للعبارة اللاتينية «Delenda Carthago»، كوسيلة لإظهار تصميمه على تحقيق هدف ما.

وفي العام الماضي، فكر أيضًا في خوض نزال ضد إيلون ماسك، وهو أيضًا من أشد المعجبين بالعصور الرومانية القديمة. لكن فكرة الأخير السخيفة – القتال مثل المصارعين في قلب الكولوسيوم – أغلقت الباب في نهاية المطاف أمام هذا النزال بين المليارديريْن.