زيادة إصابات جدري القردة في إفريقيا بنسبة 500% عن العام الماضي

دكار: أظهرت بيانات من المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس أن حالات الإصابة بمرض جدري القردة لا تزال تنتشر في القارة، وكشفت عن زيادة بنسبة تتجاوز 500 بالمئة عن العام الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في منتصف أغسطس آب أن المرض يشكل حالة طوارئ صحية عالمية، بعد أن بدأ انتشار سلالة جديدة منه من جمهورية الكونغو الديمقراطية للدول المجاورة.

وقال نجاشي نجونجو، من المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في إفادة صحافية “الوضع ليس تحت السيطرة بعد، ما زلنا في الاتجاه الصعودي بشكل عام”.

وتفيد بيانات المراكز أن 19 دولة إفريقية شهدت أكثر من 48 ألف حالة إصابة مشتبه بها بجدري القردة، بما في ذلك 1048 حالة وفاة منذ بداية هذا العام حتى الآن.

وتمثل منطقة وسط إفريقيا، التي تعد الأكثر تضررا من تفشي المرض، 85.7 بالمئة من الحالات و99.5 بالمئة من الوفيات في القارة.

ويمكن أن ينتقل الفيروس المسبب للمرض من خلال التواصل الجسدي عن قرب، بما في ذلك الاتصال الجنسي.

وتنتشر سلالة الفيروس الجديدة المعروفة باسم (كليد1 بي) في أوروبا أيضا، إذ تم اكتشافها في السويد وألمانيا وبريطانيا.

وقال نجونجو “نحن بحاجة إلى الاستمرار في حشد المشاركة السياسية وحشد الدعم المالي الذي يعد أمرا حاسما للسيطرة على التفشي الحالي للمرض”.

وأضاف “لا نريد أن يصبح هذا الفيروس، لا سيما السلالة الجديدة منه، جائحة جديدة تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، سيكون ذلك أكثر خطورة من كوفيد-19”.

