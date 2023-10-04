زيادة اقتراض الدول النامية وارتفاع أسعار الفائدة يغرقانها في أزمة ديون قد لا تستطيع سدادها

■ لندن – رويترز: أدى ارتفاع أسعار الفائدة وتنامي رغبة المستثمرين في تجنب المخاطرة والزيادة الكبيرة في الاقتراض في السنوات القليلة الماضية في دفع عدد من الدول النامية لأزمات ديون كبيرة واحتمال عجز بعضها عن السداد.

وستكون مساعدة تلك الدول على الخروج من أزمات الديون مسألة أساسية على جدول أعمال الاجتماعات السنوية لـ»صندوق النقد الدولي» و»البنك الدولي» التي تعقد في مراكش في المغرب الأسبوع المقبل.

فيما يلي نظرة على البلدان التي تواجه صعوبات حالياً.

■ مصر: لدى أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا نحو 100 مليار دولار من الديون بالعملة الصعبة، معظمها مقوم بالدولار، والتي يتعين على مصر سدادها على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتنفق الحكومة أكثر من 40 في المئة من إيراداتها على مدفوعات فوائد الديون فقط. وتصل الاحتياجات التمويلية في السنة المالية 2024/2023 إلى نحو 24 مليار دولار.

ولدى القاهرة برنامج اقتراض مع «صندوق النقد الدولي» بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وخفضت قيمة الجنيه بنحو 50 في المئة منذ فبراير/شباط 2022. لكن خطة للخصخصة بقيمة ملياري دولار لا تزال تسير ببطء. وحادت الحكومة الشهر الماضي عن خطة الصندوق بقولها أنها ستُبقي أسعار الكهرباء المدعومة بدون تغيير حتى يناير/كانون الثاني.

ويقول محللون إن الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/كانون الأول تقلل فرص تطبيق أي إصلاحات مؤلمة كما أن تقديم دول الخليج الغنية للدعم أمر أساسي في ضمان الوفاء بالاحتياجات التمويلية لمصر.

* تونس: تواجه الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، والتي مرت بالكثير من الصعاب منذ ثورة 2011، أزمة اقتصادية شاملة.

وأغلب ديونها داخلية لكن موعد استحقاق سندات دولية بقيمة 500 مليون دولار يحل هذا الشهر. وقالت وكالات تصنيف إئتماني أن تونس ربما تتخلف عن السداد.

وانتقد الرئيس قيس سعَيِّد الشروط المطلوبة للحصول على 1.9 مليار دولار من «صندوق النقد الدولي» ووصفها بأنها «إملاءات» لن يخضع لها.

كما رفض 127 مليوناً من الاتحاد الأوروبي وقال أن المبلغ قليل جدا. وساهم الموسم السياحي في تضييق عجز المعاملات الجارية وتعهدت السعودية بتقديم قرض ميسر بقيمة 400 مليون دولار ومنحة بقيمة 100 مليون دولار، لكن المواطنين لا يزالون يعانون من نقص مواد غذائية وأدوية مستوردة.

■ لبنان: تخلف لبنان عن سداد ديونه منذ عام 2020 ولا يوجد سوى القليل من الدلائل على أن مشكلاته في سبيلها للحل قريباً.

ورحب «صندوق النقد الدولي» الشهر الماضي بتغييرات طبقها مصرف لبنان المركزي شملت الإلغاء التدريجي للعمل بمنصة «صرافة» المثيرة للجدل والحد من التمويل النقدي للحكومة. لكن الصندوق قال أن المزيد من الإصلاحات الأعمق مطلوب في ظل النظرة المستقبلية «الصعبة وغير المستقرة» للبلاد.

وحذر الصندوق من أن استمرار الوضع الراهن قد يدفع الدَين العام ليصل إلى 457 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي بحلول عام 2027.

■ إثيوبيا: سددت جائحة كوفيد-19 ضربات قوية لاقتصاد إثيوبيا، وزادت من وطأة حرب أهلية استمرت عامين منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020 مع خسارة البلاد إمكانية الإعفاء من الرسوم الجمركية في الولايات الأمريكية بسبب اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وطلبت إثيوبيا إعادة هيكلة للديون في أوائل 2021 بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين الذي تأسس خلال الجائحة لتسريع وتيرة تلك العمليات.

وفي أغسطس/آب، سمحت الصين بتعليق جزئي لمدفوعات الديون. وعدلت مؤسسة «موديز» للتصنيف الإئتماني النظرة المستقبلية لإثيوبيا الشهر الماضي إلى مستقرة من سلبية بناء على توقعات بتحقيق تقدم سريع بموجب تلك الآلية.

■ غانا: تخلفت غانا عن سداد معظم ديونها الخارجية في نهاية العام الماضي. وهي الدولة الرابعة التي تسعى إلى إعادة العمل بموجب الإطار المشترك في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها في جيل.

وكان تقدمها سريعاً نسبياً فيما يتعلق بإعادة هيكلة الديون الداخلية و30 مليار دولار من الديون الخارجية وتمكنت من الحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد بقيمة ثلاثة مليارات دولار في مايو أيار.

وقال وزير المالية أنه يتوقع أيضاً التوصل إلى اتفاق مع حاملي السندات بحلول نهاية العام. ورغم ذلك نزل محتجون لشوارع أكرا مؤخراً اعتراضاً على ارتفاع تكلفة المعيشة والبطالة والصعوبات الاقتصادية.

■ كينيا: يقول البنك الدولي أن الدَين العام للدولة الواقعة في شرق أفريقيا يبلغ 67.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعرضها لأزمة ديون محتدمة.

ورشَّدت حكومة الرئيس وليام روتو الإنفاق واقترحت مجموعة من الزيادات الضريبية، الأمر الذي هدأ بعض المخاوف بشأن تخلف وشيك عن السداد. لكن ارتفاع أسعار النفط أذكى التضخم وفقدت العملة أكثر من 16 في المئة مقابل الدولار هذا العام مما أثار الشكوك حول القدرة على المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات.

وعلى كينيا سداد ملياري دولار من السندات الدولية العام المقبل وتجري محادثات مع «بنك التنمية الأفريقي» والبنك الدولي لدعم الموازنة.

■ باكستان: تحتاج باكستان إلى ما يزيد على 22 مليار دولار لخدمة الدَين الخارجي ودفع الفواتير الأخرى للسنة المالية 2024.

وتتولى حكومة تسيير أعمال المسؤولية حتى الانتخابات التي ستجرى في يناير/كانون الأول. وقد وصلت معدلات التضخم وأسعار الفائدة إلى مستويات ارتفاع تاريخية. كما تبذل البلاد جهوداً مضنية لإعادة الإعمار بعد فيضانات مدمرة شهدتها العام الماضي.

وتوصلت في يونيو/حزيران إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع «صندوق النقد الدولي» يتعلق بخطة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وتلا ذلك تعهد السعودية والإمارات بضخ نقدي بقيمة ملياري دولار ومليار دولار على التوالي.

ويقول مراقبون إن الاحتياطيات الأجنبية للبلاد وصلت في نهاية سبتمبر/أيلول إلى ما يكفي لتغطية كلفة الواردات حتى إجراء الانتخابات، لكن هناك شكوكاً حول المدة التي ستتمكن فيها باكستان من تفادي التخلف عن السداد بدون الحصول على الكثير من الدعم.

■ سريلانكا: تخلفت سريلانكا عن سداد ديون دولية في مايو/أيار 2022 بعد أن تسببت الجائحة في استنزاف اقتصادها المعتمد على السياحة وحرمته من تدفقات نقدية أساسية لسداد وارادت البلاد من الأغذية والوقود والأدوية.

أعلنت سريلانكا خطة لإصلاح الديون في نهاية يونيو/حزيران، وتواصل إحراز تقدم منذ ذلك الحين لكن ليس في كل بنود الخطة.

واستمرت خلافات بين الأحزاب بشأن القدر الذي يجب أن تتحمله البنوك المحلية والمستثمرون في كيانات مملوكة للدولة. وقد تتأخر الدفعة المقبلة من حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد بسبب تراجع محتمل في إيرادات الحكومة.

■ أوكرانيا: جمدت أوكرانيا مدفوعات الديون في أعقاب الغزو الروسي العام الماضي، وقالت أنها من المرجح أن تقرر في أوائل العام المقبل ما إذا كانت ستسعى لتمديد الاتفاق المتعلق بالمدفوعات أو تبدأ النظر في بدائل أخرى أكثر تعقيداً.

وتقدر المؤسسات الكبرى أن تكلفة إعادة البناء بعد الحرب ستبلغ تريليون يورو على الأقل. ويقدر «صندوق النقد الدولي» أن أوكرانيا تحتاج إلى ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار شهرياً لمواصلة تسيير شؤونها.

ومؤخرا أظهر الاقتصاد مؤشرات على التعافي مع تباطؤ التضخم وتحسن ثقة الشركات. لكن التحولات السياسية خارج أوكرانيا – بما في ذلك الولايات المتحدة – ألقت بظلال من الشك على مدى استمرارية الدعم الدولي.

■ زامبيا: كانت زامبيا أول دولة أفريقية تتخلف عن السداد خلال جائحة كوفيد-19. والتأخير الذي منيت به خطط إعادة الهيكلة على مدى سنوات جعلها مثالاً للمشكلات التي تشوب إطار العمل المشترك.

وبدا أن خطة إصلاح أصبحت وشيكة أخيراً بعد أن توصلت زامبيا في يونيو/حزيران إلى اتفاق لإعادة هيكلة ديون بقيمة 6.3 مليار دولار مع الدول الدائنة في «نادي باريس» ومع الصين التي حصلت منها أيضاً على قروض ضخمة. ومن المتوقع أن تضع زامبيا اللمسات النهائية على مذكرة ديون في نهاية العام.