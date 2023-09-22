زيادة بنسبة 25% في طلبات اللجوء للاتحاد الأوروبي في يونيو 2023

بروكسل: أعلنت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) اليوم الجمعة تسجيل زيادة بنسبة 25% في عدد طلبات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو 2023 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وفي حزيران/يونيو الماضي، تقدم 83 ألف و385 شخصا بطلب للحصول على حماية دولية في واحدة من الدول الأعضاء بالاتحاد وعددها 27 دولة.

ويقل هذا العدد عن الأعداد التي تم تسجيلها في خريف 2022، عندما كان يتم تقديم نحو 100 ألف طلب شهريا للاتحاد الأوروبي، بحسب بيانات يوروستات.

وعلى غرار الشهور السابقة، كان السوريون أكبر مجموعة ممن طلبوا اللجوء للاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو 2023، يليهم الأفغان ثم الفنزويليون، ثم الكولومبيون.

واستقبلت ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا سويا نحو 75% من إجمالي طلبات اللجوء في حزيران/يونيو 2023.

وبالنظر إلى عدد طلبات اللجوء مقابل تعداد السكان في كل دولة من دول الاتحاد، تلقت قبرص أكبر معدل من طلبات اللجوء تليها النمسا، بحسب يوروستات.

(د ب أ)