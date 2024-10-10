زيادة جرائم الكراهية الدينية 25% في إنكلترا وويلز نتيجة جرائم معادية لليهود

لندن: أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس أن جرائم الكراهية الدينية في إنكلترا وويلز ارتفعت 25 بالمئة في العام المنتهي في مارس آذار 2024 ويرجع هذا أساسا إلى زيادة الجرائم المعادية لليهود بعد اندلاع الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وقالت وزارة الداخلية إن عدد الجرائم التي سجلتها الشرطة بدافع الدين ارتفع إلى 10484 من 8370 في العام السابق.

وتضاعفت الجرائم ضد من يعتبرون يهود إلى 3282 جريمة مقابل 1543 جريمة في العام السابق. وزادت الجرائم ضد من يعتبرون مسلمين إلى 3866 جريمة مقابل 3432 جريمة في العام السابق.

وقالت الحكومة في ملخص للبيانات “هذه الزيادة ناتجة عن ارتفاع جرائم الكراهية ضد اليهود وبدرجة أقل ضد المسلمين، وحدثت منذ بداية الصراع بين إسرائيل وحماس”.

وتردد هذه الأرقام صدى بيانات صادرة عن جماعة كوميونتي سيكيوريتي تراست (صندوق أمن المجتمع) الخيرية اليهودية التي ترصد الحوادث. وكانت بيانات الجماعة اليهودية الخيرية قد أظهرت أن معاداة السامية ارتفعت إلى مستويات قياسية منذ بداية الصراع.

وتقلص إجمالي عدد جرائم الكراهية المسجلة إلى 140561 جريمة، بانخفاض خمسة بالمئة عن العام السابق. وقالت الحكومة إن أكثر من ثلثي جرائم الكراهية كانت عنصرية الدوافع في اتساق مع الأعوام السابقة.

(رويترز)