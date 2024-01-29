زيادة حادة في وقائع مناهضة للمسلمين في أمريكا مع استمرار حرب غزة

واشنطن: قال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) اليوم الاثنين، إن الشكاوى من التمييز والكراهية ضد المسلمين والفلسطينيين في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 180 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة التي تلت السابع من أكتوبر.

ما سبب أهمية ذلك؟

لاحظ مدافعون عن الحقوق ارتفاعا في معدلات رهاب الإسلام (إسلاموفوبيا) والتحيز ضد الفلسطينيين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

ومن بين الوقائع التي حدثت في الولايات المتحدة وأثارت القلق، إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني في ولاية فيرمونت على ثلاثة طلاب من أصل فلسطيني، وقتل طفل أمريكي من أصل فلسطيني يبلغ من العمر ستة أعوام طعنا في ولاية إلينوي في تشرين أكتوبر/ تشرين الأول.

بالأرقام

قال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) إنه تلقى 3578 شكوى خلال آخر ثلاثة أشهر من 2023 وسط ما وصفه بأنه “موجة مستمرة من الكراهية المعادية للمسلمين والفلسطينيين”.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 178 بالمئة مقارنة بعدد الشكاوى في نفس الفترة من العام السابق.

وذكر المجلس أن الشكاوى من التمييز في العمل تصدرت القائمة بواقع 662 حالة، بينما جاءت 472 شكوى عن جرائم ووقائع كراهية. كما تلقى المجلس 448 شكوى من التمييز في التعليم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت رابطة مكافحة التشهير إن الأشهر الثلاثة التي تلت السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، شهدت ارتفاعا في وقائع معادية للسامية في الولايات المتحدة بنسبة 360 بالمئة مقارنة بالعام السابق.

توجيهات أمنية أمريكية

أصدرت الحكومة الأمريكية مؤخرا توجيهات أمنية تتعلق بالمجتمعات المؤسسة على عقائد دينية، في وقت تصاعدت معاداة السامية ورهاب الإسلام منذ السابع من أكتوبر، والحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي تقول وزارة الصحة في القطاع إنها أدت إلى استشهاد أكثر من 26 ألفا بما يشكل ما يزيد على واحد بالمئة من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وتراقب وزارة العدل الأمريكية التهديدات المتزايدة ضد اليهود والمسلمين في ظل استمرار الأزمة. وأدان الرئيس جو بايدن معاداة السامية ورهاب الإسلام.

(رويترز)