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زيادة “غير مسبوقة” في مضايقات المسلمين والعرب بالولايات المتحدة- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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واشنطن: أعلن مجلس العلاقات الإسلامية- الأمريكية (كير)، تسجيل زيادة “غير مسبوقة” في المضايقات والأحكام المسبقة وأحيانا الاعتداءات الجسدية ضد المسلمين والعرب في الولايات المتحدة منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني المحاصر.

ويعتبر مجلس العلاقات الإسلامية- الأمريكية (كير)، أكبر المنظمات الداعمة للحريات المدنية الإسلامية في الولايات المتحدة.

وقال المجلس في بيان نشره الخميس إنه تلقى 1283 شكوى بشأن أعمال ذات صلة بالأحكام المسبقة ضد المسلمين والعرب في جميع أنحاء الولايات المتحدة بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول و4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

وأشار إلى تسجيل زيادة “غير مسبوقة” في المضايقات والأحكام المسبقة والاعتداءات الجسدية ضد المسلمين والعرب، وأن هناك زيادة بنسبة 216 بالمئة في الشكاوى مقارنة بالعام الماضي.

وذكر مدير الأبحاث والمناصرة في المجلس كوري سايلور، أن معاداة المسلمين والعرب خرجت عن السيطرة منذ قرابة 10 سنوات.

وأوضح أن هذه الخطابات المعادية تستخدم لتبرير العنف ضد الفلسطينيين في غزة وإسكات المدافعين عن حقوقهم في الولايات المتحدة، وأن تلك الخطابات كان لها دور في هذه الزيادة غير المسبوقة للتعصب.

ولفت سايلور إلى أن هذه الزيادة تمثل أكبر موجة من الشكاوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، تاريخ إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عزمه حظر هجرة المسلمين إلى الولايات المتحدة.

(الأناضول)

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