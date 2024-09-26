زيادة في عدد اعتقالات جماهير كرة القدم في إنكلترا وويلز

لندن: ارتفع عدد الاعتقالات المرتبطة بكرة القدم في إنكلترا وويلز للعام الثالث على التوالي، خلال موسم 2024/2023 .

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)عن تقرير صادر من وزارة الداخلية البريطانية، أن الاعتقالات التي حدثت في البطولات الدولية الكبرى والناتجة عن حيازة المخدرات كانت السبب الأول وراء زيادة الأعداد.

وإجمالا، تم اعتقال 2584 شخصا على صلة بكرة القدم في إنكلترا وويلز ومباريات الفرق الوطنية في الخارج ، ما يمثل زيادة قدرها 14% ،فيما زاد عدد قرارات حظر حضور المباريات بنسبة 34% لتصل إلى 2172.

ويحتل مشجعو ويستهام المركز الأول في أعداد منع المشجعين من دخول المباريات بـ93، وتحتل جماهير ميلووول ومانشستر يونايتد المركزين الثاني و الثالث.

وبلغ إجمالي عدد قرارات المنع من دخول الملاعب في البلاد كلها في موسم 2024/2023 إلى 825، بزيادة بنسبة 21 %، وهي أعلى إحصائية منذ موسم 2011/2010 .

وجاءت أغلبية قرارات المنع من دخول الملعب للرجال من سن 18 إلى 34 عاما، بنسبة 99.4% من القرارات التي كانت سارية المفعول في آب / أغسطس 2024 .

(د ب أ)