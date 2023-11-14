زياد النخالة: أسلوب التفاوض بشأن أسرى العدو قد يدفع “الجهاد” للانسحاب من أي اتفاق

قال الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة في بيان اليوم الثلاثاء إن أسلوب المفاوضات بشأن الأسرى الإسرائيليين قد يدفع الحركة للانسحاب من أي اتفاق.

وأضاف أن الحركة قد تحتفظ بالذين تحتجزهم “لظروف أفضل”.

وأردف “طريقة المفاوضات التي تتعلق بأسرى العدو لدينا وردود فعله من المحتمل أن تدفع حركة الجهاد لأن تكون خارج الصفقة التي يتم الحديث عنها في وسائل الإعلام، وتحتفظ بما لديها من الأسرى لظروف أفضل”.

(وكالات)