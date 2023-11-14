زياد النخالة: أسلوب التفاوض بشأن أسرى العدو قد يدفع “الجهاد” للانسحاب من أي اتفاق

قال الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة في بيان اليوم الثلاثاء إن أسلوب المفاوضات بشأن الأسرى الإسرائيليين قد يدفع الحركة للانسحاب من أي اتفاق.
وأضاف أن الحركة قد تحتفظ بالذين تحتجزهم “لظروف أفضل”.
وأردف “طريقة المفاوضات التي تتعلق بأسرى العدو لدينا وردود فعله من المحتمل أن تدفع حركة الجهاد لأن تكون خارج الصفقة التي يتم الحديث عنها في وسائل الإعلام، وتحتفظ بما لديها من الأسرى لظروف أفضل”.
(وكالات)
حيا الله أبطال ورجال الجهاد الأسود والفهود والنمور والذئاب الفلسطينية الباسلة الشجاعة التي ستحرر فلسطين و تكسر خرافة دويلة العنكبوت التي ستحترق بالسلاح الأمريكي يا انريكي والأيام بيننا وبين أمريكا اللعينة الخبيثة وبنتاغونها العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
صحيح جدا جدا، يريدون تركيع المقاومة الفلسطينية الباسلة الشجاعة بكل الوسائل لايهام الرأي العام الصهيوني بأن عصابة بيبي النتن ياهو و غلانت و غانتس الفشلة قتلة النساء والأطفال في غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة، حققت نصرا كاذبا، وعلى أمريكا ستدور الدوائر يا حائر عندما ينقلب السحر على السحرة 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥🔥