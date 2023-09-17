زياد برجي يعود عن مقاطعة “موريكس دور” ويغنّي “وبطير”.. فما هو السبب؟- (صورة وفيديو)

بيروت- “القدس العربي”:

بعد الضجة التي أحدثها النجم اللبناني زياد برجي حول مقاطعته حفل “الموريكس دور” ورفضه استلام الجائزة بسبب اشتراط إدارة “الموريكس” عدم أداء أغنية “وبطير” التي هي موضع نزاع قضائي بينه وبين الفنانة إليسا، نجحت المساعي في الساعات الأخيرة عشية الحفل المقرّر اليوم الأحد في كازينو لبنان بعودة زياد عن قراره بالمقاطعة حيث سيحضر الحفل ويستلم جائزته ويقدّم أغنية “وبطير”.

وفي التفاصيل وقفت إدارة ولجنة “الموريكس دور” على خاطر زياد من خلال زيارة إلى منزله، وتم تقريب وجهات النظر وتبديد الخلاف بينهما، وهذا ما أعلنه الناقد الفني والإعلامي جمال فياض عضو لجنة التحكيم الذي نشر على منصة “إكس” مقطع فيديو وثّق فيه أجواء الزيارة التي قام بها برفقة إدارة “الموريكس دور” المتمثلة بالطبيبين زاهي وفادي الحلو لإعادة الاعتبار إليه، وأكد أن برجي سيتواجد في الحفل بعد حل الخلاف مرفقاً الفيديو بتعليق: “خبر عاجل: “زياد برجي.. غداً في الموركس دور 2023”.

خبر عاجل :

زياد برجي …. غداً في الموركس دور 2023 pic.twitter.com/NRu9OCA0HK — @jamalfayadtv (@jamalfayadtv) September 16, 2023

ولاحقاً، أصدر زياد برجي بياناً رسمياً بعد التقاط صورة تذكارية جمعته بالطبيبين الحلو وجمال فياض وليلى عبيد وبابو لحود، أعلن فيه أنه “من أهم عوايدنا كلبنانيين انو اللي بيفوت على بيتنا منحطو على راسنا وبينشال على الراحات. أهلاً وسهلاً ببيتكن دكتور فادي الحلو ودكتور زاهي الحلو، مشكورين الناس الطيبين اللي تعبوا وعملوا المستحيل لحتى تصير هالجمعة الحلوة على رأسن الأخ والصديق المحب لموريكس دور والمحب للفن والمحب لإلي الدكتور جمال فياض”.

وأضاف “بالحب نتغلب على الشر ونستقبل الموريكس”. وتوجه بالشكر أيضاً إلى أعضاء لجنة التحكيم التي زارته بالقول “مشكورة الفنانة عايدة شلهوب، مشكورة السيدة بابو لحود، مشكورة السيدة ليلى عبيد، مشكور النقيب فريد سعيد، بالحب وحده منتغلب على الشر، بالحب راح نستقبل موريكس دور 2023 على شاشة الحب LBC بحبكن زياد برجي”.

ويبقى السؤال هل سنشهد مساع مماثلة لتقريب وجهات النظر وحل النزاعات والخلافات بين زياد برجي والنجمة اليسا؟.