زياد برجي يقاطع حفل «موريكس دور» ويرفض الجائزة … وما علاقة وائل كفوري بأغنية «وبطير»؟

بيروت – «القدس العربي» : مع اقتراب موعد حفل توزيع جوائز «الموريكس دور» السنوي في كازينو لبنان يوم غد الأحد على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال، تعرّض هذا الحفل لانتكاسة مفاجئة بعد الرسالة المدوّية التي وجهها النجم اللبناني زياد برجي إلى الشركة المنظمة، معلناً صراحة عن تعليق مشاركته في الحفل، بعدما تنامى إليه أن جائزة «الموريكس دور»، التي من المفترض أن يتسلمها في الحفل المذكور كأفضل فنان لبناني كانت للنجم وائل كفوري، الذي اعتذر عن الجائزة فآلت إليه، وهذا الأمر أغضبه للغاية، مع احترامه الشديد وتقديره لوائل، الذي يراه أفضل فنان في العالم وليس فقط في لبنان، وإنما اعتبر هذا الأمر «إهانة» له بقوله «أنا مش بديل».

وأعلن زياد عن تعليق مشاركته في الحفل في بيان رسمي نشره على «انستغرام»، طالب فيه الشركة المنظمة بالرد على ما أثير من كلام أن الجائزة انتقلت إليه بعد اعتذار وأضاف بيان برجي: «إذا كان الاختيار هو الأول فأنا بعلن من الآن انه ما رح كون من الحاضرين، وإذا كان الاختيار الثاني يعني نتيجة إنجازات وتعب وجهد وحضور ونجاح متواصل وسهر الشي يلي كنا عم نعمله كل الوقت وما رح نوقف نعمله، فبتمنى إنه يكون في تأكيد على هالنظرية من إدارة موريكس دور. باختصار.. أنا مش بديل لحدا». وبعد الضجة التي أثيرت حول هذا الأمر سارعت إدارة مهرجان «الموركس دور» لإعطاء توضيحات بهذا الأمر في بيان جاء فيه: «نظراً لبعض الأخبار المغلوطة التي يتناقلها عدد من المواقع الإلكترونية عن النتائج وكواليس التحضيرات غير الدقيقة، يهمنا أن نعلمكم أن النتائج الحقيقية سوف يُعلن عنها حصراً ومباشرةً يوم الأحد 17 أيلول على شاشة «أل بي سي» من صالة السفراء في كازينو لبنان، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بـ الموركس دور». وفي الختام، أبدت إدارة مهرجان «موريكس دور» حرصها على المصداقية في الجوائز والتكريمات بالقول: «كما نؤكد على مصداقيتنا أن الجوائز والتكريمات سوف توزع على النجوم الذين يستحقون، حسب تصويت لجان التحكيم والجمهور. ويهمنا أيضاً أن نعلن أن أمانة سر «الموريكس دور» لم تبلّغ على الإطلاق أي فنان عن فئة نجم الغناء اللبناني غير الفنان الفائز الذي سوف يعلن عن اسمه خلال المهرجان، لذا بطلت الشائعات عن هذه الفئة بالتحديد».

بدوره، نفى الإعلامي جمال فياض ما تم تداوله من أخبار حول استبدال أسماء وجوائز وأعلن على منصة «إكس»: «بصفتي عضو لجنة تحكيم جائزة «موركس دور»، أعلمكم أن كل ما يشاع عن استبدال أسماء وجوائز، هو أمر غير صحيح أبداً، والذين اختارتهم اللجنة للفوز هم الذين سيكونون على المسرح لاستلام جوائزهم». وأضاف «ونحن وقّعنا جميعاً على محاضر النتائج النهائية، ولم ولن يحصل أي تغيير دون موافقتنا بالإجماع!». وفي وقت لاحق، كشف النجم اللبناني عن الطلب منه من إدارة المهرجان عدم أداء أغنية «وبطير» لدى تسلمه الجائزة، فجدّد اعتذاره ونشر رسالة من «موريكس دور» جاء فيها: «زياد مبروك جائزة نجم الغناء اللبناني الأول، أنت ربحتها وعن جدارة، ولكن لا تغني «وبطير».. نتمنى عليك ألا تغني وبطير. غني ما تريد».

وعلّق برجي على هذه الرسالة بقوله «أتمنى تذويب الجائزة واستبدال قيمة النحاس بوجبة تسد بطناً جائعاً أو لمستشفى الأمراض العقلية لأنه إذا ستبقى الحياة على هذه المسيرة أتصور أن روادها سيكونون كثر في المستقبل».

وختم: «شكراً جزيلاً للجمهور الحبيب الذي هو الجائزة وهو سبب كل جائزة».

ستعد لجنة تحكيم حفل توزيع جوائز «موريكس دور» لعام 2023 لتكريم كوكبة من النجوم والنجمات العربية خلال أيام، وهو الحدث الذي يقام سنويا. ومن المقرر هذا العام تكريم الفنانة الشابة

قد أعلنت هيلدا خليفة مؤخرًا عبر السوشيال ميديا عن عودتها للشاشة عبر تقديم الحفلات الخاصة بالجوائز التي ستكون على شاشة «أل بي سي» العالمية.