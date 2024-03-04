زيارات مسؤولين أممين ووفود أوروبية لمعبر رفح لا تغيّر من واقع الحصار

القاهرة ـ «القدس العربي»: لم تنجح المباحثات واللقاءات اليومية التي تشهدها القاهرة، أو زيارات مسؤولين أممين ووفود برلمانية أوروبية لتفقد المساعدات وحركة الشاحنات، التي تؤكد على ضرورة نفاذ المساعدات إلى غزة، في فك الحصار عن القطاع.

فيوميا يستقبل المعبر وفودا ومسؤولين، يتحدثون عن ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية، بعد أن يتفقدوا الشاحنات المتراصة على الطرق المؤدية إلى المعبر، والمخازن المملوءة بالأغذية والأدوية في محيط مطار العريش الدولي، وفي مدينة رفح.

ولم تغيّر الزيارات من واقع تحكم الاحتلال الإسرائيلي في عدد الشاحنات التي تدخل يوميا إلى القطاع بعد رحلة تتضمن التوجه إلى المعابر التي يسيطر عليها الاحتلال من الجانب الفلسطيني، قبل عودتها ودخول القطاع عبر معبر رفح البري.

وتتهم القاهرة تل أبيب، بعرقلة دخول المساعدات، في وقت تتراص فيه الشاحنات في الطرق المؤدية للمعبر، وتتكدس المساعدات التي تصل إلى مصر عبر مطار العريش الدولي، في مخازن محيطة بالمطار وفي المنطقة اللوجستية التي أعلنت مصر إنشاءها في مدينة رفح.

حتمية وقف إطلاق النار

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على حتمية تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع، وإنفاذ التهدئة قبل شهر رمضان حتى تتسنى زيادة تدفق المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة بالكميات الكافية لاحتياجات سكان القطاع.

جاء ذلك خلال استقباله كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، سيغريد كاغ.

ووفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، حرص شكري على التعرف من المسؤولة الأممية على تطورات العمل لتفعيل الآلية الأممية المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 2720 لتسهيل وتنسيق ومراقبة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وكيفية التغلب على المعوقات القائمة التي تحول دون قدرتها على تنفيذ ولايتها بعد أكثر من شهرين من اعتماد قرار مجلس الأمن.

وأكد شكري على المسؤولية الإنسانية والقانونية التي يتحملها مجلس الأمن لضمان تنفيذ كامل بنود القرار 2720، والضغط على إسرائيل للامتثال لأحكام القانون الدولي وإزالة العراقيل التي تضعها أمام عملية إدخال المساعدات، بما في ذلك تسهيل استخدام جميع الطرق المتاحة داخل وإلى قطاع غزة، ومنها المعابر الحدودية، واستخدام المسارات الأكثر مباشرة لوصول المساعدات لمستحقيها.

وحسب بيان الخارجية، تناول شكري في حديثه مع المسؤولة الأممية، المخاطر الإنسانية الناجمة عن المحاولات الممنهجة لاستهداف عمل وكالة الأونروا، وقيام بعض المانحين بتعليق التمويل للوكالة في خضم هذه الأزمة الإنسانية.

وشدد على ضرورة العدول عن هذا المسار وعدم الزج بالوكالة في موائمات سياسية ضيقة، وأهمية الاستئناف الكامل لتمويل الوكالة لتمكينها من أداء مهامها التي لا غنى عنها في تقديم الخدمات الحيوية للفلسطينيين وفقا لتكليفها الأممي. وحسب بيان الخارجية، بحث الجانبان الأوضاع الإنسانية المتردية التي لحقت بكافة المناطق في غزة، تحت ممارسات التجويع واستهداف المدنيين وقوافل المساعدات الإنسانية والحصار الإسرائيلي.

620 ألف طالب وطالبة محرومون من التعليم في غزة بسبب العدوان

وأكد بيان الخارجية أن المسؤولة الأممية أكدت حرصها على مواصلة التشاور والتنسيق مع الجانب المصري لضمان تنفيذ مهامها المتعلقة بزيادة إنفاذ المساعدات إلى القطاع.

ومن المنتظر أن تزور المسؤولة الأممية معبر رفح لتفقد مخازن المساعدات وحركة الشاحنات، والعراقيل التي تواجهها في طريقها إلى القطاع.

حركة «الخمس نجوم»

في الموازاة، وصل القاهرة وفد إيطالي من حزب حركة «الخمس نجوم» الإيطالي حاملا رسالة أطلقها المجتمع المدني الإيطالي منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية واستئناف المفاوضات الدبلوماسية والسلام بقيادة الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يزور الوفد، المكون من نواب حركة «الخمس نجوم» ستيفانيا أسكاري وكارميلا أوريما وداريو كاروتينوتو وأرنالدو لوموتي، مدينة العريش لمتابعة مسار حاويات المساعدات الإنسانية حتى الوصول إلى معبر رفح. كما سيعقد اجتماعات مع المنظمات الإنسانية المعنية بتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وبسب بيان صادر عن الحركة، انضم النواب إلى مبادرة روجت لها رابطة منظمات التعاون والتضامن الدولية الإيطالية كجزء من حملة «طوارئ غزة».

وقبل التوجه إلى العريش سيلتقي الوفد منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة والممثليات الدبلوماسية الإيطالية في القاهرة.

وخلال الساعات الماضية، دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح البري، 84 شاحنة مساعدات، بينها 4 شاحنات غاز طهي، و3 محملة بالسولار، و28 شاحنة على متنها مواد غذائية، و18 شاحنة دقيق، و10 شاحنات محملة بالأدوية، وباقي الشاحنات محملة بمواد تنظيف وملابس.

ووصل إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش شمال سيناء إلى 627 طائرة، نقلت مساعدات لغزة ووفود رسمية منذ بدء العدوان على القطاع، تسلمها الهلال الأحمر المصري وأعاد نقلها من العريش إلى غزة.

وأفاد بيان رصد حركة استقبال طائرات المساعدات في مطار العريش، أنه بلغ إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 637 طائرة، تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، بينها 520 طائرة حملت أكثر من 17 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة

وفيما يتعلق بحركة الأشخاص دخل 612 مسافرا فلسطينا ومصريا وأجنبيا من الجرحى والمرضى والمرافقين الفلسطينيين وأصحاب الجوازات المصرية والأجنبية وأصحاب الإقامات الخارجية والوفود التضامنية، إلى مصر أمس عبر معبر رفح.

وأكد المصدر على استقبال 300 فلسطيني ممن يحملون إقامات في مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، بجانب استقبال 140 من أصحاب الجوازات الأجنبية، و93 شخصا من أصحاب الجوازات المصرية

يذكر أن مصر استقبلت منذ بدء العدوان أكثر من 4 آلاف مصاب ومريض من أبناء غزة لعلاجهم في المستشفيات المصرية وبعض الدول الشقيقة، ومعهم نحو 5 آلاف مرافق، إضافة إلى عبور 28 ألف شخص من الفلسطينيين والرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، ونحو 5 آلاف مصري من العالقين في القطاع.

إلى ذلك، واصل اتحاد المعلمين العرب اجتماعه في القاهرة لليوم الثاني على التوالي، لبحث «تقديم الدعم من الاتحاد لكافة الدول الأعضاء في الوطن العربي وخاصة فلسطين في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين العزل وتدمير المنشآت الحيوية، ومنها المدارس والجامعات».

وأعلن خلف الزناتي رئيس اتحاد المعلمين العرب، إن الاتحاد سيقدم كل الدعم لتحقيق خطة استكمال الطلاب الفلسطينيين تعليمهم الدراسي خلال الفترة المقبلة، وتسخير إمكانيات الاتحاد لتحقيق ذلك.

واستعرض اجتماع اتحاد المعلمين العرب، تقريرا عن الدمار الذي لحق بالمنشآت التعليمية الفلسطينية منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وتحول الحياة فيه إلى صراع يومي من أجل البقاء، وأصبح التعليم أحد الضحايا، وحرم آلاف الطلاب من تحصيل دروسهم، وتحولت المدارس في غزة إلى بؤرة للاستهداف الإسرائيلي.

وحسب التقرير، بلغ عدد الطلاب الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان أكثر من 5 آلاف و379 طالبا وطالبة، وإصابة أكثر من 8 آلاف، واستشهاد 255 معلما وإداريا، وإصابة 891 معلما.

وأكد التقرير أن 286 مدرسة حكومية و65 مدرسة تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» تعرضت للقصف والتدمير بشكل كبير في قطاع غزة.

وبين أن 620 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة ما زالوا محرومين من التعليم ويعاني معظم الطلبة من صدمات نفسية، نتيجة مشاهد العنف والدمار التي يتسبب فيها العدوان على المدنيين العزل.