زيارة بايدن إلى لوس أنجلوس تثير احتجاجات بسبب الحرب على غزة..” لن نمنح أصواتنا لقاتل الأطفال”- (فيديوهات)

لوس أنجلوس- “القدس العربي”: بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن جولة لجمع التبرعات في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، الجمعة، ولكن كما هو متوقع، أثارت الزيارة العديد من الاحتجاجات.
وتجمع العشرات من المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين بعد ظهر ومساء الجمعة في “هولمبي بارك”، بالقرب من مكان جمع التبرعات، منددين بالتمويل الأمريكي للغارات الإسرائيلية الهمجية على غزة، وحمل أحدهم لافتة كتب عليها “لا أصوات لقاتل الأطفال “.
وزعم رئيس شرطة لوس أنجلوس، ميشيل مور، في بيان، أنّ أمر التجمع غير القانوني والتفريق صدر بسبب “تصرفات المتظاهرين بما في ذلك إلقاء بعض الأشياء على الضباط والمركبات المارة”.
وأضاف “تفرق الحشد ببطء ولم يتم اعتقال أي شخص ولم يتم استخدام القوة ولم يصب أي من رجال الشرطة.”
وقالت ثريا بركات من حركة الشباب الفلسطيني: “إننا نحوّل حزننا وغضبنا إلى أفعال، وجزء كبير من ذلك هو الضغط على إدارتنا لإنهاء المساعدات العسكرية التي تقدمها لإسرائيل كل عام”.
وسافر أحد المتظاهرين، الذي نشأ في فلسطين، إلى لوس أنجلوس من مقاطعة أورانج للتعبير عن خيبة أمله من زيارة بايدن.
وقال فريد فريدريك سلامة: “من المحزن أنه لا يضطر إلى التعامل مع خسارة الناس، والعديد من الأبرياء: أطفال وأبناء وبنات وأمهات وآباء”.
وتحدث بايدن لمدة 11 دقيقة في حفل جمع التبرعات الذي حضره العديد من المشاهير في هولمبي هيلز، والذي ضم مجموعة من نخبة هوليوود.
وتجنب بايدن الحديث عن غزة ، وركز بشكل أساسي على التهديد الذي يزعم أن الرئيس السابق دونالد ترامب يشكله على الديمقراطية.
وقال بايدن في منزل السفير الأمريكي السابق لدى إسبانيا جيمس كوستوس والمصمم مايكل سميث: “حرفياً، أعتقد أن مستقبل الديمقراطية الأمريكية على المحك”.
وقال إن ” التهديد الأكبر الذي يشكله ترامب هو على ديمقراطيتنا، لأننا إذا فقدناها، سنخسر كل شيء، و”سنكون أحد تلك الأجيال التي يمكنها أن تقول: “لقد أنقذنا الديمقراطية”
وأظهرت استطلاعات الرأي أن ترامب يتقدم بأغلبية ساحقة في السباق للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة عام 2024. وأظهرت استطلاعات أخرى أنه يتقدم بشكل طفيف على بايدن في سباق الانتخابات العامة.
هذا مقتبس من قصيدة قالها الاخطل الصغير في حرب فلسطين الاولى……. انهم لا يتغيرون:
قل لجونْ بول إذا عاتبتَهُ
سوف تدعونا ولكن لا ترانا
قد شفينا غلّة في صدره
وعطشنا، فانظروا ماذا سقانا
يوم نادانا فلبّينا النِدا
وتركنا نُهيَةَ الدين ورانا
أمِنَ العدل لديهم أننا
نزرع النصر ويجنيه سِوانا
اللهم اخزيه في الدنيا والآخرة
الديمقراطية قال ! ! ! !
جميع حكام العالم الداعمين لكيان الإحتلال و الإستيطان و الإغتيالات و التجسس و الجدران و الخبث سيكنسون إلى مزبلة التاريخ في الإنتخابات المقبلة دون إستثناء ….. غزة إنتصرت . طوفان الأقصى بدل وجهة الإنسانية جمعاء …. من كان يتصور ذلك ….؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيارة بايدن إلى لوس أنجلوس تثير احتجاجات بسبب الحرب على غزة..” لن نمنح أصواتنا لقاتل الأطفال. هذا الرجل قاتل الأطفال والنساء والشيوخ والشباب وتدمير وتخريب كل شيء للأسف يتكلم عن الديمقراطية وماذا تعني هذه الكلمة تعني حقوق الانسان وانا سأكتفي بكلمة حقوق الانسان فقط هذا الكلام لم اقتنع به وبالذين يرددنه في أوروبا وأمريكا طوال 52 عام اسمع الكلام هذا وأري العكس في أوروبا يتم الاعتداء على الأطفال واغتصابهم والقتل بعد ذألك. والنساء أيضا يتم هتك عرضهم وقتلهم أيضا اين حقوق الإنسان الأقليات والأجانب يعملون ويساعدون في الاقتصاد ويحصلون على مرتب اقل من اهل البلد 30 % اين حقوق الانسان في أمريكا شرطي قتل رجل أمريكي من أصوول إفريقي ووضع الحذاء على رقبته امام العالم ولم يرحمه وهو يتوسل له اين حقوق الانسان. الهجوم على العراق بدون أي أسباب وتدمير الشعب العراقي من اجل عدة اهداف اذلال العرب وسرقة دولة من أغنى دول العالم وإزالة وشطب جيش قوى من اجل عيون إسرائيل اين حقوق الانسان ومساعدة الاحتلال ب المال والسلاح وفي المحافل الدولية وفي مجلس العار (الأمن) للتدمير والقتل والاحتلال اين حقوق الانسان. سلملي على حقوق الانسان. وشكرا
الديمقراطية على المحك بسبب امثالك والطبقة السياسية الفاسدة
مصيره كمصير شارون بإ\ن الله وهو القوي العزيز ؟؟
لقدتعرت امريكا ، هذا اذا كانت لها ملابس اصلا ، لقد عرفتهم غزة وكشفت نفاقهم وازدواج المعايير في حياتهم
الديمقراطيون يدركون أن ترامب هو أسهل خصم يمكن هزمه، أي خصم جمهوري أخر سيفوز بسهولة على هذا الشيخ المعتوه