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زيارة وفد دبلوماسي وعسكري فرنسي إلى العيون.. هل هي بداية تليين موقف باريس من نزاع الصحراء؟ – (صور)

منذ ساعة واحدة

مدينة العيون

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الرباط- “القدس العربي”:

قام وفد وُصف بـ”رفيع المستوى” يضم دبلوماسيين وملحقين عسكريين بالسفارة الفرنسية في الرباط، بزيارة إلى مدينة العيون أمس الثلاثاء، حيث عقدوا اجتماعا مع رئيس المجلس البلدي حمدي ولد الرشيد.

وأفاد بيان لبلدية العيون، أن رئيس المجلس البلدي ألقى خلال الاجتماع، عرضاً مقتضباً حول تاريخ مدينة العيون ومراحل تطورها منذ إجلاء المستعمر الإسباني، ليتم بعد ذلك تقديم عرض مفصل حول المؤهلات والمشاريع التنموية التي تم تشييدها بمدينة العيون، وذلك في إطار التعريف بالطفرة النوعية التي شهدتها منذ 1975 إلى الآن.

وأضاف البيان أن الزيارة شكّلت فرصة للوفد للاطلاع عن كثب على التنمية التي شهدتها المدينة، وطرح العديد من التساؤلات المختلفة حول الشق الاقتصادي والاجتماعي في المدينة، بالإضافة إلى الرؤية المستقبلية والمشاريع التي تخطط بلدية العيون لبرمجتها.

وقال البيان إن الوفد الفرنسي “عبّر خلال هذا اللقاء عن انبهاره بمدى التطور والتنمية التي عرفتها وتعرفها مدينة العيون، مثمنين الجهود المبذولة لتنميتها”.

وتأتي هذه الزيارة في ظل حالة الجمود التي تشهدها العلاقات الرسمية بين باريس والرباط، ومن ثم تساءل مراقبون عما إذا كانت الخطوة مؤشرا على بداية تليين الموقف الرسمي من موضوع الصحراء الغربية وميلا نحو تأييد مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب حلا للنزاع.

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