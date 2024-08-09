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زيدان مشجع وفيّ للرياضيين الجزائريين في أولمبياد باريس

9 - أغسطس - 2024

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باريس: سجل أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان، حضوره في الفترة الصباحية من منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، التي جرت اليوم الجمعة، على ملعب “دو فرانس”.

وكان زيدان رفقة زوجته فيرونيك، حيث أخذا مكانهما ضمن الجناح المخصص لـ”لعائلة الأولمبية”.

وراحت بعض المصادر تفسر تواجد زيدان في الملعب بشغفه الكبير بألعاب القوى، وتشجيعه للرياضيين الجزائريين، وبينهم جمال سجاتي، الذي ضمن تأهله لنهائي سباق 800 متر، بعدما تصدر مجموعته في الدور نصف النهائي الأول.

يذكر أن زيدان، سجل حضوره في منافسات الجمباز الفني، وتابع تتويج الجزائرية كايليا نمور، بالميدالية الذهبية لجهاز المتوازي مختلف الارتفاعات.

(د ب أ)

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  1. يقول الجزائري:
    أغسطس 9, 2024 الساعة 2:38 م

    الرجل جاء ليشجع أبناء بلده أو ليتفرج على الرياضيين العالميين.

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  2. يقول مراد:
    أغسطس 9, 2024 الساعة 3:49 م

    هنالك مثل جزائري يقول ” الدم لميحنش اكندر” و للحديث قياس.

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  3. يقول نزار:
    أغسطس 10, 2024 الساعة 12:02 م

    زيدان لم يحضر منافسات العاب القوى من اجل سجاتي بل من اجل زوجته الاسبانية الأصل التي حضرت لتشجع الاسبان.

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