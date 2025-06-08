 زيزو يصل ميامي للالتحاق بمعسكر الأهلي المصري

القاهرة: وصل أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري إلى مدينة ميامي الأمريكية يوم السبت قادما من القاهرة، بعدما تم الإعلان بشكل رسمي عن التعاقد معه.

وذكر الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” أن زيزو سينضم لبعثة الأهلي في مدينة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا لمواجهات بطولة كأس العالم للأندية.

ويتواصل معسكر الأهلي في مدينة ميامي، وذلك استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو/ حزيران حتى 13 يوليو/ تموز بمشاركة 32 فريقا لأول مرة في التاريخ.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

(د ب أ)