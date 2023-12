زيلينسكي: أسقطنا 3 مقاتلات “سو 34” روسية في خيرسون- (فيديو)

كييف: صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن جيش بلاده أسقط 3 طائرات “سو 34” حربية تابعة للقوات الجوية الروسية، في منطقة خيرسون.

وأعرب زيلينسكي، في بيان عبر حسابه على موقع للتواصل الاجتماعي، عن امتنانه للقوات الجوية الأوكرانية لإسقاطها المقاتلات الروسية.

وقال: “شكرا لجنودنا الذين أسقطوا ثلاث طائرات روسية من طراز (سو 34) في الاتجاه الجنوبي بمنطقة خيرسون”.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن أي هجوم على بلاده لن يمر “دون رد”. فيما لم تصدر السلطات الروسية تعليقا فوريا على ما ذكره الرئيس الأوكراني.

I am grateful to our warriors for downing three Russian “Su” aircraft over our Kherson region today in Ukraine's south.



This is the result of our Air Forces, specifically the Anti-Aircraft Artillery Brigade of Odesa.



Thank you, warriors! Every Russian pilot must know that… pic.twitter.com/1O1KcTC6pw

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 22, 2023