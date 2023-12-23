سياسة | دولي

زيلينسكي: أسقطنا 3 مقاتلات “سو 34” روسية في خيرسون- (فيديو)

منذ 36 دقيقة

مقاتلة روسية من طراز سو 34

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كييف: صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن جيش بلاده أسقط 3 طائرات “سو 34” حربية تابعة للقوات الجوية الروسية، في منطقة خيرسون.

وأعرب زيلينسكي، في بيان عبر حسابه على موقع للتواصل الاجتماعي، عن امتنانه للقوات الجوية الأوكرانية لإسقاطها المقاتلات الروسية.

وقال: “شكرا لجنودنا الذين أسقطوا ثلاث طائرات روسية من طراز (سو 34) في الاتجاه الجنوبي بمنطقة خيرسون”.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن أي هجوم على بلاده لن يمر “دون رد”. فيما لم تصدر السلطات الروسية تعليقا فوريا على ما ذكره الرئيس الأوكراني.

(الأناضول)

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