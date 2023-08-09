سياسة | دولي

زيلينسكي: ألمانيا ستزود أوكرانيا بأنظمة باتريوت إضافية

منذ 55 دقيقة

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كييف:  قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائي اليوم الأربعاء إن ألمانيا وأوكرانيا اتفقتا على توريد أنظمة صاروخية إضافية للدفاع الجوي من طراز باتريوت إلى كييف.

وأضاف زيلينسكي “هناك أخبار سارة من ألمانيا اليوم، ما اتفقنا عليه بالضبط مع (المستشار الألماني) أولاف شولتس، أنظمة باتريوت إضافية. شكرا جزيلا لك يا أولاف، إنها ضرورية للدفاع عن شعبنا ضد الإرهاب الروسي”.

وأعلنت برلين في وقت سابق اليوم أنها قررت شحن قاذفتين أخريين من منظومة باتريوت إلى أوكرانيا.

وقال زيلينسكي “هذا سيقربنا بالتأكيد من إنشاء درع جوي متكامل لأوكرانيا. سيساعد هذا الناس والمدن والقرى”.

(رويترز)

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