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زيلينسكي: أوكرانيا تسلمت منظومتي دفاع جوي إيريس-تي من ألمانيا

منذ ساعة واحدة

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كييف:  قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمته يوم الخميس إن بلاده تسلمت منظومتي دفاع جوي إيريس-تي من ألمانيا.

ووصف المنظومة بأنها “قوية”، وقال إن بلاده تحتاج إليها بشدة.

وقدم الشكر لألمانيا لتزويدها بلاده بالأسلحة.

(رويترز)

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  1. يقول الدكتور جمال البدري:
    أغسطس 17, 2023 الساعة 10:53 م

    ياأبا ألكسندرا …مصلحة بلادك الآن وفي المستقبل مع روسيا وليست مع الغرب…لا يخدعنك الأمريكان؛ سيتخلّون عنك من دون مقدّمات حينما يرون أنك أصبحت عليهم عُتل بعد ذلك زنيم؛ فهذا ديدينهم…روسيا ستعطيك الكثير بالسّلام لكن أمريكا ستأخذ منك الأكثر في كلّ وقت وحين.لن تنفعك المضادات الغربيّة فروسيا تعرفها دولة عظمى لديها ما يوازي أسلحة الغرب…إنّ السلاح الحقيقي أنْ تحفظ بلادك وشعبك من الذلّ والموت كلّ يوم.لقد متعتهم بالتهريج؛ فكن الآن لهم حاميًا خطوة خطوة بالتدريج.بدل شتاتهم في كلّ مكان عميق ومنعرج فجّ.

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