زيلينسكي: أوكرانيا تسلمت منظومتي دفاع جوي إيريس-تي من ألمانيا

كييف: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمته يوم الخميس إن بلاده تسلمت منظومتي دفاع جوي إيريس-تي من ألمانيا.

ووصف المنظومة بأنها “قوية”، وقال إن بلاده تحتاج إليها بشدة.

وقدم الشكر لألمانيا لتزويدها بلاده بالأسلحة.

(رويترز)