زيلينسكي: أوكرانيا ستخسر دعم الحلفاء إذا انتقلت الحرب إلى الداخل الروسي

كييف: قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة تلفزيونية مطولة اليوم الأحد، إن أوكرانيا ستخاطر بخسارة الدعم المهم من الحلفاء إذا نقلت الحرب إلى داخل الأراضي الروسية.

وقال، وفقا لوكالة بلومبيرغ للأنباء، إن “نزع سلاح روسيا” يمكن أن يتم عبر أدوات سياسية إذا تمكنت القوات الأوكرانية من الوصول إلى شبه جزيرة القرم، التي استولت عليها موسكو في عام .2014

وشكك زيلينسكي، الذي تنتهي فترة رئاسته بنهاية عام 2024، في دعوات تطالب بإجراء انتخابات جديدة خلال وقت الحرب.

وفرضت أوكرانيا الأحكام العرفية بعدما شنت روسيا غزوا عليها في شباط/ فبراير عام 2022، ولا تزال سارية.

وقال زيلينسكي إن من الممكن إجراء تصويت إذا غير البرلمان القانون، وإذا ضخ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 5 مليارات دولار لتمويل عملية التصويت، وإذا كان “المراقبون الدوليون سيكونوا جاهزين للعمل في خنادق على خط الجبهة”.

(د ب أ)