زيلينسكي: أوكرانيا لن تقبل بوضع “مجمد” مع روسيا

فيلنيوس: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فيلنيوس إن أوكرانيا لن تقبل بـ”تجميد” الجبهة مع القوات الروسية وتعتزم استعادة كل أراضيها المحتلة.

وصرّح زيلينسكي “نريد استعادة أراضينا واستعادة الأمن على أراضينا وإعادة الأشخاص الذين أجبروا على مغادرة البلاد” و”معاقبة روسيا على كل جرائمها” مضيفا “هذا ما نريده، الانتصار” و”صراع مجمّد ليس انتصارا”.

بحث الضمانات الأمنية والمساعدات العسكرية مع قادة الناتو

كما بحث زيلينسكي، القضايا الأمنية والمساعدات العسكرية المقدمة لبلاده، خلال اجتماعات مع قادة الناتو.

وقال زيلينسكي عبر تلغرام عقب اجتماع مع رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، على هامش قمة الناتو في العاصمة الليتوانية، فيلنيوس: “نبحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا قبل الانضمام إلى حلف الناتو – لدينا تفاهم مع كندا، ونحن نستعد لانتصار أمني مهم لأوكرانيا”.

وشكر كندا على تعزيز القوات المسلحة الأوكرانية عبر تزويدها بالمركبات المدرعة، قائلاً إن هناك “اتفاقيات قوية”.

وقال زيلينسكي في وقت لاحق عبر تلغرام، إنه أجرى محادثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس، ناقشا خلالها الضمانات الأمنية لأوكرانيا في أعقاب عملية انضمامها إلى الناتو.

وأضاف أن “هناك اتفاق بشأن (تزويد أوكرانيا) بقاذفات صواريخ باتريوت إضافية من ألمانيا. هذا مهم جدًا لحماية الحياة في أوكرانيا من الإرهاب الروسي”.

كما أعرب عن امتنانه لألمانيا لاستعدادها لتقديم دعم طويل الأمد لأوكرانيا.

(وكالات)