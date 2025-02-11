زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لعرض تبادل أراض مع روسيا

لندن: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة نشرت الثلاثاء إن أوكرانيا مستعدة لعرض تبادل أراض مع روسيا في إطار مفاوضات سلام محتملة لإنهاء الحرب المستمرة بينهما منذ نحو ثلاث سنوات.

ومن المقرّر أن يلتقي زيلينسكي نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس الجمعة في مؤتمر ميونيخ للأمن، وفق ما أفاد المتحدث باسم الرئيس الأوكراني، في حين تضغط الولايات المتحدة من أجل وضع حد للحرب.

ويعدّ فانس من منتقدي الدعم الأمريكي الذي يمكّن أوكرانيا من مواصلة الصمود.

وقال زيلينسكي في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة غارديان البريطانية ونشرتها في موقعها الإلكتروني الثلاثاء “هناك أصوات تقول إن أوروبا يمكن أن توفر ضمانات من دون الأمريكيين، ودائما ما أقول لا”.

وتابع “الضمانات الأمنية من دون الولايات المتحدة ليست ضمانات أمنية حقيقية”.

ويسعى ترامب للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، إلا أن بنود أي اتفاق محتمل تثير مخاوف أوكرانيا.

وأعرب ترامب الثلاثاء عن أمله بأن يشكّل إفراج روسيا عن الأمريكي مارك فوغيل المعتقل لديها، مدخلا لبدء علاقات جديدة مع موسكو من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض “لقد عاملتنا روسيا بشكل جيد جدا”، مضيفا “آمل أن يشكّل ذلك بداية علاقة تمكّننا من وضع حد لتلك الحرب”.

وفي مقابلته مع الغارديان، قال زيلينسكي “سنبادل أراضي بأخرى”، مضيفا أنه يمكن أن يعرض تسليم موسكو الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة كورسك منذ ستة أشهر، لكنه أشار إلى أنه لا يعلم أي أراض قد يطلب في المقابل.

وقال “لا أعلم، سنرى. لكن كل أراضينا مهمة، ليست هناك أولوية”.

وأعلنت روسيا ضمّ خمس مناطق أوكرانية هي القرم في العام 2014 ومن بعدها دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزابوريجيا في العام 2022، على الرغم من أنها لا تسيطر عليها بالكامل.

عقود لشركات أمريكية

قال الرئيس ترامب يوم الإثنين إن كيث كيلوغ، مبعوثه الخاص المكلّف بالسعي لوقف الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، سيزور كييف في 20 فبراير/ شباط الجاري.

وفي حين يسعى ترامب إلى إنهاء سريع للنزاع، يطالب زيلينسكي واشنطن بتضمين أي اتفاق ضمانات أمنية.

وتخشى كييف أي تسوية لا تتضمن التزامات عسكرية حازمة، مثل العضوية في منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أو نشر قوات لحفظ السلام، مقدّرة أنه خلافا لذلك، سيتمكن الكرملين من التحضير لهجومه التالي.

وكان الرئيس الأوكراني أكد الأسبوع الماضي أن بلاده مستعدة لاستقبال “استثمارات من شركات أمريكية” في معادنها النادرة، مشددا على أن “جزءا من مواردنا المعدنية” موجودة في المنطقة المحتلة.

وفي المقابلة مع الغارديان قال الرئيس الأوكراني “أولئك الذين يساعدوننا في إنقاذ أوكرانيا سيعيدون إعمارها بشركاتهم مع الشركات الأوكرانية. كل هذه الأمور نحن مستعدون للتحدث عنها بالتفصيل”.

وقال إن أوكرانيا لديها احتياطيات من المعادن تعد من الأكبر في أوروبا، مشدّدا على أن وقوعها في يدي روسيا “لا يخدم مصالح الولايات المتحدة”.

ووصف زيلينسكي هذه الاحتياطيات بأنها “موارد طبيعية قيّمة يمكن أن نعرض على شركائنا إمكانيات لم تكن متاحة سابقا للاستثمار فيها. بالنسبة إلينا سيسهم ذلك في خلق وظائف وبالنسبة للشركات الأمريكية سيخلق أرباحا”.

ويأتي انعقاد مؤتمر ميونيخ في وقت تتقدم روسيا في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا حيث سيطرت على العديد من البلدات خلال العام الماضي، معظمها دمر تماما بسبب أشهر من القصف الروسي.

(أ ف ب)