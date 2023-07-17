سياسة | دولي

زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لمواصلة صادرات الحبوب من دون موافقة روسيا.. لسنا خائفين

منذ 30 دقيقة

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كييف: أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، أن بلاده مستعدة لمواصلة صادراتها من الحبوب عبر البحر الأسود، رغم إعلان موسكو انتهاء الاتفاق “بحكم الأمر الواقع”.

وقال زيلينسكي، في تصريحات شاركها المتحدث باسمه سيرغي نيكيفوروف على فيسبوك: “حتى من دون روسيا، يجب القيام بكل شيء حتى نتمكن من استخدام هذا الممر (للتصدير) في البحر الأسود. لسنا خائفين”.

وأضاف، في خطابه المسائي اليومي، أنه بعث “رسالتين رسميتين إلى الرئيس التركي (رجب طيب) أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو) غوتيريش يقترح عليهما مواصلة” الصادرات.

واعتبر أن “أوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا يمكن أن تضمن بشكل مشترك تشغيل ممر الغذاء وتفتيش السفن”.

وأكد أنه تم تصدير نحو 33 مليون طن من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى 45 دولة بموجب الاتفاق الذي أبرمته أوكرانيا وروسيا، في تموز/يوليو 2022، بوساطة تركيا والأمم المتحدة.

من جانبها، أعلنت موسكو، الإثنين، انتهاء الاتفاق المهم “بحكم الأمر الواقع”، بعد ساعات على هجوم ليلي شنّه الجيش الأوكراني بطائرات مسيّرة على جسر القرم.

وتنتقد روسيا العقبات التي تعترض صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة جراء العقوبات. كما تتهم الدول الغنية بالاستفادة من الجزء الأكبر من صادرات الحبوب الأوكرانية المفترض أن تكون وجهتها الدول النامية.

على العكس من ذلك، أكد فولوديمير زيلينسكي أن “60% من الكميات” المصدرة ذهبت إلى إفريقيا وآسيا.

وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن الدول الرئيسية الثلاث التي استفادت من الصادرات الأوكرانية عبر البحر الأسود هي الصين وإسبانيا وتركيا.

 (أ ف ب)

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  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    يوليو 17, 2023 الساعة 9:45 م

    ههه أيها الهر الصغير لا يمكنك أن تتحدى الدب الروسي يا بيلوسي 🐈🐻

    رد
  2. يقول قلم حر في زمن مر:
    يوليو 17, 2023 الساعة 9:49 م

    ههه الهر يتحدى الدب 🇷🇺✌️😃🐻🐈

    رد

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