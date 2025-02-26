زيلينسكي: إطار الاتفاق الاقتصادي مع أمريكا جاهز والضمانات الأمنية لم يتم حسمها بعد

كييف: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن إطار الاتفاق الاقتصادي مع الولايات المتحدة جاهز، ولكن الضمانات الأمنية التي تراها كييف مهمة لم يتم حسمها بعد، كما أن التوصل لاتفاق كامل يمكن أن يتوقف على المباحثات في واشنطن الجمعة المقبلة.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي إن الاتفاق الإطاري يعد خطوة أولى نحو اتفاق شامل سوف يعرض على البرلمان الأوكراني للتصديق عليه.

وأضاف أن أوكرانيا في حاجة لمعرفة موقف الولايات المتحدة من دعمها العسكري المستمر.

وأوضح أنه يتوقع إجراء محادثة حقيقية موسعة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارة لواشنطن. وقال “أريد أن أنسق مع الولايات المتحدة”.

من جانبه، أعلن رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال الأربعاء أن أوكرانيا والولايات المتحدة توصلتا لاتفاق مبدئي بشأن اتفاقية اقتصادية أوسع نطاقا تتضمن وصول أمريكا إلى الموارد الأرضية المعدنية النادرة في أوكرانيا.

وقال شميهال عبر التلفزيون الأوكراني إنه بعد أيام من المفاوضات، سوف توقع أوكرانيا وأمريكا اتفاقا مبدئيا، ولكن مازال يتم العمل على بقية تفاصيل الاتفاق الكامل- بما في ذلك الضمانات الأمنية الأمريكية التي يراها مسؤولو كييف مهمة.

وأضاف شميهال أن الاتفاق المبدئي يحدد شروط وأحكام صندوق استثماري لإعادة بناء أوكرانيا.

وأشار مسؤولون إلى أنه يمكن توقيع الاتفاق الجمعة المقبلة، كما أنه يتم وضع خطط من أجل سفر الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

في السياق، أكدت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني الأربعاء، أنّ أي اتفاق سلام في أوكرانيا يجب أن يتضمّن “ضمانات أمنية” يتم “تنفيذها في سياق حلف شمال الأطلسي (الناتو)”.

وقالت ميلوني في بيان للصحافة في روما، إنّ السلام في أوكرانيا “يمكن أن يتحقّق فقط إذا مُنحت كييف ضمانات أمنية مناسبة، للتأكد من أنّ ما شهدناه على مدى السنوات الثلاث الماضية لن يتكرّر… ويجب تقديم هذه الضمانات الأمنية في إطار الناتو”.

(وكالات)