زيلينسكي: اجتماعي مع ترامب في الفاتيكان كان “الأفضل”.. ولا نضمن سلامة الزعماء الزائرين لموسكو في 9 مايو

لندن- “القدس العربي”: وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقاءه الأخير مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في الفاتيكان بـ”الأفضل” بينهما حتى الآن، مشيرًا إلى أنهما اتفقا على أن وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا بين كييف وموسكو يمثّل “الخطوة الأولى الصحيحة نحو السلام” في الحرب الدائرة.

وقال زيلينسكي، في تصريحات نقلتها الرئاسة الأوكرانية السبت، إن الاجتماع الذي جرى على هامش جنازة البابا فرنسيس، قبل أسبوع، كان “قصيرًا، لكنه مثمر للغاية”، لافتًا إلى أنه ناقش مع ترامب قضية العقوبات ضد روسيا، ووصف رد الرئيس الأمريكي بـ “القوي جدًا”، دون الخوض في تفاصيل إضافية.

وفي سياق منفصل، حذّر زيلينسكي من أن بلاده لا تستطيع “ضمان سلامة” القادة الأجانب الذين يعتزمون زيارة موسكو للمشاركة في احتفالات “يوم النصر” الروسي في 9 أيار/مايو، والتي تحيي ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقال الرئيس الأوكراني، في حديث مع عدد من الصحافيين: “لا نعرف ما الذي قد تفعله روسيا في هذا التاريخ. قد تُقدم على إشعال حرائق، أو تنفيذ انفجارات، ثم تتهم أوكرانيا بالوقوف وراءها”.

وأضاف، موجهًا حديثه إلى القادة الزائرين: “لا يمكننا تحمّل مسؤولية ما يحدث على أراضي الاتحاد الروسي. هم يضمنون سلامتكم”.

ويأتي التحذير الأوكراني في ظل تصاعد التوترات العسكرية على الجبهة الشرقية، وتكثيف الضربات الروسية على البنية التحتية والطاقة داخل أوكرانيا، وسط جهود دبلوماسية متعثرة لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.

(وكالات)