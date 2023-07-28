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زيلينسكي: الانتصار على روسيا هدف وطني

منذ ساعة واحدة

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كييف: أدلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بخطاب في مناسبة “يوم الدولة الأوكرانية”، وذلك أمام القادة وضيوف منتقين اليوم الجمعة، بميدان سانت مايكل في العاصمة كييف.

وقال زيلينسكي: “(روسيا) دخلية هنا، ولن يبقى لها أثر هنا”، مؤكدا أن الانتصار على روسيا “هدف وطني”.

وأضاف زيلينسكي: “يجب أن يكون انتصار أوكرانيا كبيرا لدرجة تصبح فيها محاولات العودة من جانب العدو أحلاما مريضة لشخص مجنون”.

وقدم الرئيس الأوكراني الجوائز للجنود ورجال الشرطة ورجال الإنقاذ.

وأدخل الرئيس مناسبة “يوم الدولة الأوكرانية” قبل عامين، وهو يوافق ذكرى تنصير الإمبراطور كيفان روس في عام 988 ميلاديا.

(د ب أ)

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