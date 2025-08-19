زيلينسكي: الحلفاء الغربيون سيصيغون رسميا الضمانات الأمنية لأوكرانيا “خلال 10 أيام”

واشنطن: أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين عقب إجرائه في البيت الأبيض محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤولين أوروبيين أنّ حلفاء بلاده الغربيين سيقدّمون إليها “خلال 10 أيام” قائمة ضمانات أمنية تقيها أيّ هجوم روسي جديد في حال توصّلها إلى اتّفاق سلام مع روسيا.

وقال زيلينسكي إنّ “الضمانات الأمنية سيقرّرها على الأرجح شركاؤنا، وسيكون هناك المزيد والمزيد من التفاصيل لأنّه سيتمّ تدوين كلّ شيء على الورق وإضفاء الطابع الرسمي عليه (…) وذلك في غضون أسبوع إلى عشرة أيام”.

وأضاف في بيان نشرته الرئاسة الأوكرانية “من المهمّ أن تُرسل الولايات المتحدة إشارة واضحة بأنها ستكون من بين الدول التي ستساعد وتُنسّق وكذلك أيضا تُشارك في الضمانات الأمنية لأوكرانيا. أعتقد أنّ هذه خطوة كبيرة إلى الأمام”.

وأوضح الرئيس الأوكراني أنّ بلاده عرضت استيراد أسلحة أمريكية بقيمة 90 مليار دولار، في حين ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أنّ كييف تعتزم شراء أسلحة بقيمة 100 مليار دولار بتمويل أوروبي.

وأتى تصريح زيلينسكي بعيد إعلان ترامب أنّ أوروبا يمكن أن تقدم بالتنسيق مع الولايات المتحدة ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن اتفاق سلام مع روسيا.

وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشال “ناقشنا خلال الاجتماع ضمانات أمنية لأوكرانيا، ستقدمها مختلف الدول الأوروبية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة”.

(أ ف ب)