سياسة | دولي

زيلينسكي: القوات الأوكرانية ستضطر للتراجع بدون الدعم الأمريكي

29 - مارس - 2024

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كييف:  قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة منشورة اليوم الجمعة إن أوكرانيا إذا لم تحصل على المساعدات العسكرية التي وعدتها بها الولايات المتحدة وتعرقلها خلافات في الكونغرس، فسيكون على قواتها التراجع “بخطوات صغيرة”.

وقال زيلينسكي لصحيفة واشنطن بوست “إذا كان الدعم الأمريكي غير موجود، فيعني ذلك أننا ليس لدينا دفاعات جوية، أو صواريخ باتريوت، أو أجهزة تشويش للحرب الإلكترونية، أو طلقات مدفعية من عيار 155 ملليمترا”.

وأضاف “يعني ذلك أننا سنتراجع، سنتقهقر، خطوة تلو الأخرى، بخطوات صغيرة”. وتابع “نحاول العثور على سبيل ما كي لا نتراجع”.

(رويترز)

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  1. يقول الدكتور جمال البدري:
    مارس 30, 2024 الساعة 12:50 ص

    هي تراجعت عن الحدود كثيرًا مع الدعم الأمريكيّ والغربيّ المفتوح…لكن من دون الدعم ستتقدم لكن نحو { كييف }؟

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  2. يقول فصل الخطاب:
    مارس 30, 2024 الساعة 1:18 ص

    ههه المهرج زيلنسكي يبتز عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي انريكي 😁🤣

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  3. يقول E AMAR:
    مارس 30, 2024 الساعة 10:05 م

    الحمد لله
    اتراجعي يا حبيبتي اتراجعي عيب انك لم تفعليها من قبل 🤣🤣🤣✌️

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