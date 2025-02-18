مصدران: زيلينسكي أرجأ زيارة للسعودية لعدم إضفاء “شرعية” على اجتماع أمريكي روسي

كييف: قال مصدران مطلعان لرويترز إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أرجأ زيارته إلى السعودية حتى لا يضفي “شرعية” على الاجتماع بين المسؤولين الأمريكيين والروس في الرياض.
وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء تأجيل زيارته للسعودية التي كانت مقررة غدا الأربعاء حتى العاشر من مارس آذار، قائلا إنه لا يمكن إجراء محادثات لإنهاء الحرب بدون مشاركة أوكرانيا.
وقال زيلينسكي”اللقاء الأمريكي الروسي في السعودية كان مفاجئا بالنسبة لنا وعلمنا به من وسائل الإعلام.
وأضاف زيلينسكي أنه يجب على الولايات المتحدة وأوكرانيا وأوروبا المشاركة في المحادثات المتعلقة بتقديم ضمانات أمنية لكييف من أجل ضمان السلام العادل.
(وكالات)
ستخرج من ( المولد من دون حمص ).والله قلناها مرارًا ولكنك ركنت إلى أمريكا فكشفت عنك الغطاء في ليلة باردة في الشتاء. وهذا مآل الأتباع ولا نقول العملاء.ترامب اليوم يريد ثمن أسلحة أمريكا بالمليارات من المعادن النادرة؛ لدعم ( وادي السليكون ) ولمشروعات أيلون ماسك؛ أم كنت تحسب أنّ تلك المساعدات لك كانت صدقات وهبات مجانًا؟ وسترى كيف تُزاح عن الحكم في أوكرانيا بحجّة انتهاء عهدتك الرئاسيّة في كييف؛ تحت إخراج الانتخابات؛ من دون تزوير ولا تزييف ولن يطول ذلك بعد هذا الصيف. فالكبار حين الاتفاق يضعون مصالحهم الكبرى أمامهم؛ بعدما يضعون خلافاتهم على الرفّ.