سياسة | دولي

زيلينسكي: الهجوم على كييف يظهر أن بوتين “لا يستعد للسلام”- (تدوينة)

12 - فبراير - 2025

موقع هجوم صاروخي روسي في كييف

حجم الخط
0

كييف: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهجوم الروسي بمسيّرات وصواريخ على كييف في وقت مبكر الأربعاء يظهر أن الكرملين غير مهتم بالسعي لتحقيق السلام في أوكرانيا.

وسمع صحافيو وكالة فرانس برس في العاصمة دوي انفجارات في المدينة وشاهدوا جثة شخص قتل مغطاة بغطاء أسود في شارع تناثر فيه حطام.

وأعلن زيلينسكي مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين على الأقل، بينهم طفل، في الهجوم الذي قال إنه ألحق أضرارا بمبان سكنية وإدارية وبنى تحتية مدنية.

وقال زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي “(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لا يستعد للسلام، فهو يواصل قتل الأوكرانيين وتدمير المدن. فقط التدابير القوية والضغط على روسيا يمكن أن يوقفا هذا الإرهاب. الآن، نحتاج إلى الوحدة والدعم من جميع شركائنا في القتال من أجل نهاية عادلة لهذه الحرب”.

وتأتي هذه التعليقات على خلفية التصريحات المتزايدة الصادرة من موسكو وواشنطن وكييف بشأن إمكان إجراء مفاوضات قد تنهي الغزو الروسي المستمر منذ حوالي ثلاث سنوات.

وأفاد جهاز الطوارئ أنه تم نشر نحو 120 من عناصر الإنقاذ في ثلاث مناطق في العاصمة عقب الهجوم، وأخمدت الحرائق التي اشتعلت جراء الضربات.

وقال حاكم منطقة تشيرنيغيف الواقعة شمال كييف فياتشيسلاف تشاوس إن القوات الروسية استهدفت “بنية تحتية حيوية” في القصف وإن شخصين أصيبا هناك.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت ستة صواريخ و71 مسيّرة من أصل 123، بما فيها طائرات من دون طيار من طراز شاهد الإيرانية الصنع.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

النفط يتراجع وسط مخاوف بشأن الإمدادات بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا
منذ 12 ساعة
النفط يرتفع بعد هجمات أوكرانية على مواقع للطاقة في روسيا
25 - أغسطس - 2025
زيلينسكي يجدد دعوته إلى محادثات مع بوتين مع تعثّر جهود السلام
24 - أغسطس - 2025
لافروف يتّهم الدول الغربية بالسعي لتعطيل مفاوضات السلام مع أوكرانيا
24 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية