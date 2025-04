زيلينسكي: انقطاع التيار الكهرباء في عدة مناطق جراء هجوم روسي “غير إنساني” في عيد الميلاد- (تدوينة)

كييف- موسكو: قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عبر موقع “إكس” الأربعاء، إن أوكرانيا تعاني من انقطاع الكهرباء في عدة مناطق جراء شن هجوم جوي روسي ضخم في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا تعرضت لهجوم في يوم عيد الميلاد بأكثر من 70 صاروخا، منها صواريخ باليستية، بالإضافة إلى 100 طائرة مسيرة، مستهدفة البنية التحتية للطاقة في البلاد.

وقال زيلينسكي، في منشور باللغة الإنكليزية، “اليوم، اختار (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين عمدا عيد الميلاد لشن هجوم. ماذا يمكن أن يكون أكثر انعداما للإنسانية؟”.

وأضاف زيلينسكي أن روسيا تواصل “المعاناة من انقطاع الكهرباء في أوكرانيا”.

Every massive Russian strike requires time for preparation. It is never a spontaneous decision. It is a deliberate choice – not only of targets but also of timing and date.

Today, Putin deliberately chose Christmas for an attack. What could be more inhumane? Over 70 missiles,… pic.twitter.com/GMD8rTomoX

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 25, 2024