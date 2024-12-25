سياسة | دولي

زيلينسكي: انقطاع التيار الكهرباء في عدة مناطق جراء هجوم روسي “غير إنساني” في عيد الميلاد- (تدوينة)

25 - ديسمبر - 2024

موقع غارة بطائرة بدون طيار في خاركوف

حجم الخط
1

كييف- موسكو: قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عبر موقع “إكس” الأربعاء، إن أوكرانيا تعاني من انقطاع الكهرباء في عدة مناطق جراء شن هجوم جوي روسي ضخم في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا تعرضت لهجوم في يوم عيد الميلاد بأكثر من 70 صاروخا، منها صواريخ باليستية، بالإضافة إلى 100 طائرة مسيرة، مستهدفة البنية التحتية للطاقة في البلاد.

وقال زيلينسكي، في منشور باللغة الإنكليزية، “اليوم، اختار (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين عمدا عيد الميلاد لشن هجوم. ماذا يمكن أن يكون أكثر انعداما للإنسانية؟”.

وأضاف زيلينسكي أن روسيا تواصل “المعاناة من انقطاع الكهرباء في أوكرانيا”.

وقال زيلينسكي “بحسب التقارير الأولية، تمكنت القوات الأوكرانية من إسقاط أكثر من 50 صاروخا و”عددا كبيرا من الطائرات المسيرة”.

وأضاف “للأسف، كانت هناك إصابات”.

ولم يتسن التحقق من هذه المزاعم بشكل مستقل.

وقال زيلينسكي “حتى الآن، هناك انقطاع للكهرباء في عدة مناطق. ويعمل مهندسو الطاقة على استعادة إمدادات الكهرباء في أقرب وقت ممكن”.

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعد أن دوت صفارات الإنذار من الهجمات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا بسبب الهجوم الروسي الأخير.

من جانب آخر، قال القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك الروسية الأربعاء إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة في بلدة لجوف بالمنطقة في قصف أوكراني.

وكتب ألكسندر خينشتين على تطبيق تيليغرام للتراسل “تعرض مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق ومبنيان سكنيان من طابق واحد وصالون تجميل من طابق واحد لأضرار جسيمة”.

وأضاف “هشمت الموجة الانفجارية نوافذ في مساكن خاصة بالجوار وألحقت أضرارا بما لا يقل عن 12 سيارة. ودمر الانفجار أيضا جزءا صغيرا من خط أنابيب غاز”.

وأسفر هجوم صاروخي شنته أوكرانيا عن مقتل خمسة الأسبوع الماضي في بلدة ريلسك بمنطقة كورسك الروسية.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 25, 2024 الساعة 3:57 م

    ههه المعركة معركة وجود وحق الرب المعبود وشاهد ومشهود فلا انسانية ولا هم يحزنون، الصاع بالصاع والفوز لمن استطاع 😎😁☝️🚀

    رد

أخبار ذات صلة

الصين تبدي استعدادها لأداء “دور بنّاء” في سبيل إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا
1 - أبريل - 2025
مقتل أربعة أشخاص على الأقل في أوكرانيا جراء هجوم روسي بطائرات مسيرة
29 - مارس - 2025
بوتين يطرح فكرة رحيل زيلينسكي و”إدارة انتقالية أممية” في أوكرانيا لإجراء مفاوضات سلام
28 - مارس - 2025
زيلينسكي: على أوروبا “إثبات” أنها قادرة على الدفاع عن نفسها- (تدوينة)
27 - مارس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية