زيلينسكي: انقطاع التيار الكهرباء في عدة مناطق جراء هجوم روسي “غير إنساني” في عيد الميلاد- (تدوينة)

كييف- موسكو: قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عبر موقع “إكس” الأربعاء، إن أوكرانيا تعاني من انقطاع الكهرباء في عدة مناطق جراء شن هجوم جوي روسي ضخم في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا تعرضت لهجوم في يوم عيد الميلاد بأكثر من 70 صاروخا، منها صواريخ باليستية، بالإضافة إلى 100 طائرة مسيرة، مستهدفة البنية التحتية للطاقة في البلاد.

وقال زيلينسكي، في منشور باللغة الإنكليزية، “اليوم، اختار (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين عمدا عيد الميلاد لشن هجوم. ماذا يمكن أن يكون أكثر انعداما للإنسانية؟”.

وأضاف زيلينسكي أن روسيا تواصل “المعاناة من انقطاع الكهرباء في أوكرانيا”.

Every massive Russian strike requires time for preparation. It is never a spontaneous decision. It is a deliberate choice – not only of targets but also of timing and date. Today, Putin deliberately chose Christmas for an attack. What could be more inhumane? Over 70 missiles,… pic.twitter.com/GMD8rTomoX — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 25, 2024

وقال زيلينسكي “بحسب التقارير الأولية، تمكنت القوات الأوكرانية من إسقاط أكثر من 50 صاروخا و”عددا كبيرا من الطائرات المسيرة”.

وأضاف “للأسف، كانت هناك إصابات”.

ولم يتسن التحقق من هذه المزاعم بشكل مستقل.

وقال زيلينسكي “حتى الآن، هناك انقطاع للكهرباء في عدة مناطق. ويعمل مهندسو الطاقة على استعادة إمدادات الكهرباء في أقرب وقت ممكن”.

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعد أن دوت صفارات الإنذار من الهجمات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا بسبب الهجوم الروسي الأخير.

من جانب آخر، قال القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك الروسية الأربعاء إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة في بلدة لجوف بالمنطقة في قصف أوكراني.

وكتب ألكسندر خينشتين على تطبيق تيليغرام للتراسل “تعرض مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق ومبنيان سكنيان من طابق واحد وصالون تجميل من طابق واحد لأضرار جسيمة”.

وأضاف “هشمت الموجة الانفجارية نوافذ في مساكن خاصة بالجوار وألحقت أضرارا بما لا يقل عن 12 سيارة. ودمر الانفجار أيضا جزءا صغيرا من خط أنابيب غاز”.

وأسفر هجوم صاروخي شنته أوكرانيا عن مقتل خمسة الأسبوع الماضي في بلدة ريلسك بمنطقة كورسك الروسية.

(وكالات)