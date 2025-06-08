 زيلينسكي: بوتين لا يريد السلام بل الهزيمة الكاملة لأوكرانيا

كييف: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقناة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم الأحد، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا يرغب في وقف إطلاق النار، بل يريد “الهزيمة الكاملة” لأوكرانيا. وأضاف أن الضغط القوي من الولايات المتحدة وأوروبا فقط هو من يمكن أن يجبر بوتين على التراجع.

وقال: “حينها سيتوقفون عن الحرب”.

وشدد زيلينسكي خلال المقابلة على أهمية دعم الولايات المتحدة، وحاول بحذر توضيح أن تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقناة (إيه بي سي) بأن بوتين يريد السلام غير دقيق.

وقال زيلينسكي: “مع كل الاحترام للرئيس ترامب، أعتقد أنها مجرد وجهة نظر شخصية لديه”. وأضاف: “أنا أشعر بقوة أن بوتين لا يريد إنهاء هذه الحرب. في ذهنه، من المستحيل إنهاء هذه الحرب دون هزيمة كاملة لأوكرانيا”.

وتابع: “ثق بي، نحن نفهم الروس وعقليتهم بشكل أفضل بكثير من الأمريكيين لهم . نحن جيران منذ زمن طويل”.

لكن الرئيس الأوكراني حرص على عدم إغضاب ترامب، مشيرا إلى أن علاقته مع الرئيس الأمريكي، بعد اجتماع كارثي في المكتب البيضاوي في وقت سابق من هذا العام، قد تحسنت، خاصة بعد لقائهما وجها لوجه في الفاتيكان في أبريل/نيسان الماضي ، على هامش جنازة البابا فرنسيس.

وقال: “خمسة عشر دقيقة في الفاتيكان، وجها لوجه، فعلت أكثر لإقامة الثقة مما فعل الاجتماع مع وجود الكثير من الأشخاص في المكتب البيضاوي”. وأضاف أنه “يريد أن يؤمن بأن لدينا علاقة مهنية طبيعية ومتساوية مع الولايات المتحدة.

ورفض زيلينسكي مقارنة أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عندما وصف ترامب الحرب في أوكرانيا بأنها “شجار مرير بين طفلين”.

وقال زيلينسكي: “نحن لسنا أطفالا مع بوتين في ساحة اللعب في الحديقة. لهذا السبب أقول إنه قاتل جاء إلى هذه الحديقة ليقتل الأطفال”. وحاول الرئيس الأوكراني أن يوضح للمشاهدين حجم الألم الذي يشعر به رجل أوكراني فقد زوجته وأطفاله في ضربة صاروخية روسية، حيث قال إن الرجل أخبره بأنه لا يزال “يبحث عنهم إلى جانبي” في شقته، حتى بعد وفاتهم.

وأضاف الرجل لزيلينسكي: “لكنهم ليسوا هناك… لا أزال أشعر أن ما حدث كان كابوسا. لم يكن حقيقيا. كان حلما، حلما سيئا”.

يشار إلى أن روسيا شددت من هجماتها على أوكرانيا بعد هجوم شنته الأخيرة في عمق الأراضي الروسية في الأول من يونيو/حزيران الجاري وتم خلاله تدمير 40 طائرة مقاتلة روسية.

وقال جهاز المخابرات الأوكراني إنه تم تدمير حوالي 34% من القاذفات الروسية القادرة على إطلاق صواريخ كروز.

ووفقا لتقديرات الجهاز ، فإن قيمة القاذفات التي تم تدميرها أو إلحاق الضرر بها بلغت نحو 7 مليارات دولار.

(د ب أ)