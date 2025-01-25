سياسة | دولي

زيلينسكي: بوتين يريد التلاعب برغبة ترامب في تحقيق السلام

25 - يناير - 2025

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كييف: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يريد التلاعب برغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إحلال السلام بأوكرانيا.

وفي رسالة مصورة نشرها على حسابه في تليغرام، اتهم زيلينسكي الرئيس الروسي بالسعي إلى الاستمرار في الحرب ومحاولة التلاعب بقادة العالم.

ولفت إلى أن بوتين يريد بشكل خاص التلاعب برغبة ترامب في الوصول إلى السلام.

وأعرب زيلينسكي عن ثقته بأن أي تلاعب من قبل الروس لن ينجح بعد اليوم.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشنّ روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة تدخلا في شؤونها.

(الأناضول)

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