زيلينسكي تفقد مواقع للقوات الخاصة الأوكرانية قرب باخموت

كييف: أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت تفقد “مواقع متقدمة” للقوات الأوكرانية قرب مدينة باخموت التي تشهد معارك في حين تواصل كييف تعزيز هجومها المضاد.

وجاء في رسالة لزيلينسكي عبر تطبيق تلغرام “إدارة باخموت، مواقع متقدّمة للقوات الخاصة … أنا هنا لتهنئة محاربينا في يومهم الوطني، تكريما لقوّتهم”، في إشارة إلى يوم قوات العمليات الخاصة الذي تحتفي به أوكرانيا في التاسع والعشرين من تموز/يوليو.

وأشار زيلينسكي إلى أنه يتعذّر عليه كشف تفاصيل العمليات الحالية التي تجريها القوات الخاصة.

وقال إنه استمع إلى تقرير لأحد القادة وتحدّث إلى العناصر مشيدا بأدائهم “البطولي حقا”.

باشرت أوكرانيا الشهر الماضي هجومها المضاد الذي طال انتظاره بعدما حشدت أسلحة غربية وعبّأت قواتها الهجومية.

لكن كييف أقرت بخوضها معارك ضارية ودعت الولايات المتحدة وغيرها من حلفائها إلى إمدادها بأسلحة طويلة المدى ومدفعية.

بحسب السلطات الأوكرانية، تحقّق قوات كييف تقدّما تدريجيا نحو مدينة باخموت الواقعة في الشرق الأوكراني والتي سيطرت عليها روسيا في أيار/مايو.

(أ ف ب)