زيلينسكي: روسيا قصفت مركزا لنقل الدم في شرق أوكرانيا وهناك قتلى وجرحى

كييف: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قنبلة روسية موجهة أُطلقت من الجو أصابت مركزا لنقل الدم في مدينة كوبيانسك بمنطقة خاركيف الشرقية في ساعة متأخرة من مساء اليوم السبت.

وأضاف عبرمواقع التواصل أن “هناك قتلى وجرحى”.وتعد كوبيانسك مركزا للسكك الحديدية وتبعد أقل من 16 كيلومترا عن الخطوط الأمامية.

وقال زيلينسكي إن فرق الإنقاذ تعمل على إخماد حريق في الموقع ووصف الضربة بأنها “جريمة حرب”. ولم يحدد عدد القتلى والجرحى.

Russia’s guided air bomb against a blood transfusion center in Ukraine. This evening, Kupiansk community in Kharkiv region. Dead and wounded are reported. My condolences! Our rescuers are extinguishing the fire.

This war crime alone says everything about Russian aggression.… pic.twitter.com/aCgxAbJx8P

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2023