زيلينسكي: روسيا قصفت مركزا لنقل الدم في شرق أوكرانيا وهناك قتلى وجرحى

كييف: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قنبلة روسية موجهة أُطلقت من الجو أصابت مركزا لنقل الدم في مدينة كوبيانسك بمنطقة خاركيف الشرقية في ساعة متأخرة من مساء اليوم السبت.

وأضاف عبرمواقع التواصل أن “هناك قتلى وجرحى”.وتعد كوبيانسك مركزا للسكك الحديدية وتبعد أقل من 16 كيلومترا عن الخطوط الأمامية.

وقال زيلينسكي إن فرق الإنقاذ تعمل على إخماد حريق في الموقع ووصف الضربة بأنها “جريمة حرب”. ولم يحدد عدد القتلى والجرحى.

Russia’s guided air bomb against a blood transfusion center in Ukraine. This evening, Kupiansk community in Kharkiv region. Dead and wounded are reported. My condolences! Our rescuers are extinguishing the fire. This war crime alone says everything about Russian aggression.… pic.twitter.com/aCgxAbJx8P — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2023

وأكد زيلينسكي، إن روسيا قصفت بلاده مرة أخرى بوابل من الهجمات الصاروخية.

وأوضح زيلينسكي في خطابه المسائي عبر الفيديو في كييف إن صافرات الإنذارللتحديث من الهجمات الجوية دوت في جميع أنحاء البلاد، وسط ضربة استهدفت زابوريجيا صوب مصنع موتور سيش. ولم يذكر ما إذا كان المصنع قد تضرر.

ويعتبر موتور سيش أهم مصنع في أوكرانيا لمحركات الطائرات والمروحيات وتوربينات الغاز.

وقال زيلينسكي إن منطقة خميلنيتسكي تعرضت للقصف أيضا لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وأضاف: “تم إسقاط بعض الصواريخ. شكرا لمقاتلي الدفاع الجوي لدينا”.

وأطلقت روسيا مرة أخرى صواريخ كينشال وصواريخ كاليبر كروز على أوكرانيا.

ويأتي هذا بعد أن أعلنت السلطات الروسية السبت أن هجوما بزوارق مسيرة ألحق أضرارا بناقلة نفط روسية بالقرب من الجسر الاستراتيجي الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

وقال زيلينسكي إن عدد الهجمات الروسية لا يهم، مضيفا: “على أي حال، لا يعطون أي شيء للعدو”. وقال إن أوكرانيا ستدافع عن حريتها. وأضاف: “لن تنجح روسيا في استبدال القانون الدولي بالإرهاب أو الأزمات أو أي ترهيب”.

زيلينسكي: وفدنا في اجتماع جدة يعمل على صيغة مقترحة للسلام

من جهة أخرى أعلن الرئيس الأوكراني، أن وفد كييف في الاجتماع الأمني الدولي بمدينة جدة غربي السعودية، يعمل على صيغة مقترحة للسلام في بلاده.

وانطلق اجتماع أمني دولي في مدينة جدة، السبت، لبحث سبل حل الأزمة الروسية الأوكرانية التي اندلعت قبل عام ونصف.

وقال زيلينسكي، عبر تويتر: “اليوم هو يوم نشط آخر للجهود الدولية. فريقنا الذي يشارك في مدينة جدة السعودية، في اجتماع مستشاري زعماء الدول يعمل على صيغة مقترحة للسلام”.

Today is another active day for our international efforts. Our team is working in Jeddah, Saudi Arabia, at the meeting of advisors to the leaders of the states on the Peace Formula. In total, 42 countries are represented there. Different continents, different political approaches… pic.twitter.com/a6L7NOMQUz — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 5, 2023



وأضاف: “بالمجمل، هناك 42 دولة ممثلة هناك. قارات مختلفة، ومقاربات سياسية مختلفة للشؤون العالمية، لكن الجميع متحدون بأولوية القانون الدولي”.

وتابع: “لهذا السبب، اقترحت أوكرانيا صيغة السلام لأنه يجب استعادة النظام الدولي القائم على القواعد، الذي انتهكه العدوان الروسي”.

وشدد على أنه “من المهم جدا أن تجري مفاوضات ثنائية مع الشركاء على هامش الاجتماع في جدة. نشكر وفدنا على هذا العمل. توحيد العالم هو أحد أهم المهام الأساسية”.

والجمعة، أعلنت وكالة الأنباء السعودية استضافة المملكة اجتماعا في مدينة جدة غربي المملكة؛ لبحث سبل حل الأزمة الأوكرانية بـ”مشاركة مُستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول”، دون تفاصيل بشأن الدول المشاركة.

وأواخر يوليو/ تموز الماضي، كشفت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن تلقي “نحو 30 مبادرة سلام” للتسوية في أوكرانيا عبر قنوات رسمية وغير رسمية، منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، كشفت في 29 يوليو/ تموز الماضي، أن السعودية تستعد لاستضافة محادثات سلام بشأن أوكرانيا الأسبوع المقبل، يحضرها مسؤولون كبار من 30 دولة بحضور أوكراني وغربي وغياب روسي.

وسبق أن أعلنت أوكرانيا وروسيا تعليق المفاوضات بينتهما بعد 3 جولات مباشرة بمدينتي غوميل وبريست في بيلاروسيا، ومرة في إسطنبول.

(وكالات)