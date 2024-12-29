زيلينسكي: روسيا هاجمت أوكرانيا بأكثر من 370 طائرة مسيرة ونحو 280 قنبلة الأسبوع الماضي- (فيديو)

كييف: أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الأحد، أن روسيا شنت هجمات على أوكرانيا باستخدام أكثر من 370 طائرة مسيرة ونحو 280 قنبلة جوية موجهة، و80 صاروخا من طرازات مختلفة خلال هذا الأسبوع وحده.

وأكد زيلينسكي أن “المدن والمجتمعات في جميع أنحاء أوكرانيا تتعرض للقصف الروسي المتواصل”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وقال إنه “حتى في ليلة عيد الميلاد، شن الإرهابيون هجوما جويا ضخما”، مضيفا أنه لا يمكن وقف مثل هذا الإرهاب إلا من خلال القوة المشتركة.

وأعرب زيلينسكي عن امتنانه “لمدافعينا الذين ينقذون شعبنا من الهجمات اليومية ولشركائنا الذين يدركون أهمية توفير أنظمة الدفاع الجوي في الوقت المناسب لحماية الأرواح وتقريبنا من السلام العادل والمنصف”.

(د ب أ)