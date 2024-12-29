سياسة | دولي

زيلينسكي: روسيا هاجمت أوكرانيا بأكثر من 370 طائرة مسيرة ونحو 280 قنبلة الأسبوع الماضي- (فيديو)

29 - ديسمبر - 2024

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

حجم الخط
2

كييف: أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الأحد، أن روسيا شنت هجمات على أوكرانيا باستخدام أكثر من 370 طائرة مسيرة ونحو 280 قنبلة جوية موجهة، و80 صاروخا من طرازات مختلفة خلال هذا الأسبوع وحده.

وأكد زيلينسكي أن “المدن والمجتمعات في جميع أنحاء أوكرانيا تتعرض للقصف الروسي المتواصل”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وقال إنه “حتى في ليلة عيد الميلاد، شن الإرهابيون هجوما جويا ضخما”، مضيفا أنه لا يمكن وقف مثل هذا الإرهاب إلا من خلال القوة المشتركة.

وأعرب زيلينسكي عن امتنانه “لمدافعينا الذين ينقذون شعبنا من الهجمات اليومية ولشركائنا الذين يدركون أهمية توفير أنظمة الدفاع الجوي في الوقت المناسب لحماية الأرواح وتقريبنا من السلام العادل والمنصف”.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 29, 2024 الساعة 2:23 م

    ههه مع ترامب ستكون مرغما على رفع الراية البيضاء أمام الجيش الروسي يا بيلوسي 😎😁🚀

    رد
  2. يقول ابن آكسيل:
    ديسمبر 29, 2024 الساعة 3:31 م

    انت السبب الاول و الوحيد في ما يحصل اليوم في أوكرانيا والعالم …! انت و قبلك و معك الفار من العدالة الدولية جزار غزة ……!

    رد

أخبار ذات صلة

أوكرانيا تتهم روسيا بقتل 19 مدنيا وموسكو تقول إنها استهدفت عسكريين
منذ 12 ساعة
إدارة ترامب أرسلت بريدا إلكترونيا بالخطأ يأمر الأوكرانيين بمغادرة البلاد
منذ 14 ساعة
ثلاثة قتلى وأكثر من 30 جريحا في غارات روسية على خاركيف
4 - أبريل - 2025
مبعوث لبوتين في واشنطن لتحسين العلاقات بين البلدين
3 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية