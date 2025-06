زيلينسكي: روسيا هاجمت أوكرانيا بنحو 630 قنبلة جوية موجهة و550 طائرة مسيرة الأسبوع الماضي- (فيديو)

كييف: أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عبر تطبيق تيليغرام، أن روسيا شنت هجمات على أوكرانيا باستخدام نحو 630 قنبلة جوية موجهة، ونحو 550 طائرة مسيرة، وأكثر من 100 صاروخ من طرازات مختلفة في الفترة من 9 إلى 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقال زيلينسكي “خلال هذا الأسبوع وحده، شنت روسيا هجمات على أوكرانيا باستخدام نحو 630 قنبلة جوية موجهة، ونحو 550 طائرة مسيرة، وأكثر من 100 صاروخ من طرازات مختلفة”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وأضاف زيلينسكي “أنا ممتن للمحاربين الذين يدافعون عن أوكرانيا ولشركائنا الذين يتفهمون حاجتنا إلى تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية لإنقاذ أرواح شعبنا”.

وأكد زيلينسكي على أهمية الوحدة بين المجتمع العالمي، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد لإجبار روسيا وحلفائها على التخلي عن الإرهاب وتحقيق السلام العادل هو من خلال القوة والوحدة.

