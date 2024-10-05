زيلينسكي: سأطرح “خطة النصر” في اجتماع الحلفاء بألمانيا

كييف: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، إن بلاده ستطرح “خطة النصر” في اجتماع دوري لحلفائها في رامشتاين بألمانيا في 12 أكتوبر/ تشرين الأول.

وكتب في منشور على تيليغرام: “سنطرح خطة النصر، خطوات واضحة ومحددة لإنهاء الحرب على نحو عادل”.

وكانت أوكرانيا قد تحدثت في الشهور القليلة الماضية عن خطة لإنهاء الحرب التي تشنها عليها جارتها الأكبر روسيا منذ نحو 1000 يوم.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الخطة، لكن زيلينسكي قدمها للرئيس الأمريكي جو بايدن وكذلك للمرشحين الرئيسيين في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة عندما زار واشنطن الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الخطة تتضمن “عددا من الخطوات البناءة” التي ستتعاون الولايات المتحدة مع أوكرانيا بشأنها.

غير أن صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف هوياتهم، القول إن الخطة ما هي إلا طلب معاد للحصول على المزيد من الأسلحة ورفع القيود المفروضة على استخدام الصواريخ البعيدة المدى، وتفتقر إلى استراتيجية شاملة.

(رويترز)