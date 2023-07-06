سياسة | دولي

زيلينسكي: سعيت للحصول على الأسلحة لبدء الهجوم المضاد مبكرا

منذ 19 دقيقة

حجم الخط
0

كييف:  قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لشبكة سي.إن.إن إنه كان يريد بدء الهجوم المضاد في وقت سابق وإنه حث الحلفاء الغربيين على إمداده بالأسلحة من أجل هذا، وذلك وفقا لمقتطفات من حديثه عبر مترجم تم الكشف عنها يوم الأربعاء.

وقال زيلينسكي “أنا ممتن للولايات المتحدة بوصفها قائدة دعمنا، لكنني أخبرتهم وكذلك القادة الأوروبيين أننا نود أن نبدأ هجومنا المضاد في وقت مبكر، وأننا بحاجة إلى كل الأسلحة والعتاد من أجل ذلك”.

وتابع “لماذا؟ ببساطة لأننا إذا بدأنا لاحقا، فسوف يسير (الهجوم) بوتيرة أبطأ”.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

زيلينسكي: “ضعف روسيا واضح” في خضم تمرد مجموعة فاغنر
24 - يونيو - 2023
القوات الأوكرانية تتقدم في الجنوب وتقاوم قرب باخموت
17 - يونيو - 2023
بوتين: زيلينسكي “عار على الشعب اليهودي”
16 - يونيو - 2023
زيلينسكي: خسارة أوكرانيا قد تجبر الولايات المتحدة على الاختيار بين “انهيار الناتو” أو الحرب
16 - يونيو - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية