زيلينسكي: صينيون يعملون في موقع لإنتاج المسيرات في روسيا

كييف: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن مواطنين صينيين يعملون في موقع لإنتاج طائرات مسيرة في روسيا، وألمح إلى أن موسكو ربما “سرقت” تكنولوجيا للمسيرات من الصين.

جاءت تصريحات الرئيس الأوكراني خلال مؤتمر صحافي في كييف أمس الثلاثاء بعد أيام من قوله إن الصين تزود روسيا بالأسلحة والبارود، وهي المرة الأولى التي يتهم فيها ثاني أكبر اقتصاد في العالم بتقديم مساعدة عسكرية مباشرة لموسكو، وهو ما تنفيه بكين بشدة.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية إنها استدعت السفير الصيني ما شنغ كون وعبرت عن “مخاوف أوكرانيا الشديدة” إزاء تورط بلاده في الحرب.

وبإشارته إلى أن روسيا ربما حصلت على تكنولوجيا المسيرات من الصين دون علم بكين، بدا أن زيلينسكي يخفف من حدة لهجته تجاه الصين، التي تقول إنها تنتهج الحياد حيال الحرب في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في وقت سابق من هذا الشهر إن روسيا تجند صينيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي للقتال في صفوف جنودها، وإن المسؤولين الصينيين على علم بذلك. وأضاف أن كييف تحاول تقييم ما إذا كان المجندون يتلقون تعليمات من بكين.

فيما أكدت الصين دعمها لجهود السلام في أوكرانيا وقالت إنه ينبغي على الأطراف المعنية تجنب “التصريحات غير المسؤولة”، في توبيخ واضح بعدما أدلى زيلينسكي بتعليقاته حول قتال صينيين لصالح روسيا.

(رويترز)