زيلينسكي: أوكرانيا لديها “فرصة ضئيلة” للبقاء بدون دعم الولايات المتحدة

واشنطن: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة إن فرص أوكرانيا في النجاة من الهجوم الروسي دون دعم الولايات المتحدة ضئيلة، وذلك بعد مكالمات هاتفية في الأسبوع الماضي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع برنامج “ميت ذا برس” على قناة (إن بي سي نيوز) “ربما يكون الأمر صعبا جدا جدا جدا. بالطبع، في كل المواقف الصعبة، لديك فرصة. لكن فرصتنا ستكون ضئيلة، فرصة ضئيلة للبقاء على قيد الحياة بدون دعم الولايات المتحدة”.

تم نشر مقتطف من المقابلة الجمعة وسيتم بثها كاملة الأحد.

وناقش ترامب الحرب يوم الأربعاء في مكالمتين منفصلتين مع بوتين وزيلينسكي، في أول خطوة كبيرة يتخذها الرئيس الأمريكي نحو الدبلوماسية في صراع وعد بإنهائه على نحو سريع.

وقال ترامب في وقت لاحق إنه لا يعتقد أن انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي أمر عملي وأنه من غير المرجح أن تستعيد أوكرانيا كل أراضيها. وكانت روسيا، التي ضمت شبه جزيرة القرم في عام 2014، قد شنت غزوا شاملا لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.

تطالب أوكرانيا روسيا بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها وتقول إنها يجب أن تحصل على عضوية حلف شمال الأطلسي أو ضمانات أمنية معادلة لمنع موسكو من شن هجوم جديد.

وقال زيلينسكي في المقابلة إن بوتين أراد الجلوس إلى طاولة المفاوضات ليس لإنهاء الحرب ولكن للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لرفع بعض العقوبات العالمية على روسيا والسماح للجيش الروسي بإعادة تنظيم صفوفه.

وقال زيلينسكي “هذا ما يريده حقا. يريد التوقف والاستعداد والتدريب ورفع بعض العقوبات من أجل وقف إطلاق النار”.

وقال ترامب إن مكالمته مع بوتين كانت محادثة جيدة استمرت أكثر من ساعة، في حين قال الكرملين إنها استمرت ما يقرب من ساعة ونصف.

وذكر مكتب زيلينسكي أن ترامب وزيلينسكي تحدثا لمدة ساعة تقريبا. وقال ترامب إن المكالمة “سارت بشكل جيد للغاية”.

(رويترز)