زيلينسكي في الذكرى الثالثة للغزو الروسي يحيي “ثلاث سنوات من المقاومة” الأوكرانية- (فيديو)

كييف: حيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين ثلاث سنوات من “المقاومة” و”البطولة” في الذكرى الثالثة للغزو الروسي لبلاده، فيما يعقد قادة عدد من الدول في هذه المناسبة قمة في كييف لمعاودة تأكيد دعمهم لهذا البلد.

وكتب زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي “ثلاث سنوات من المقاومة. ثلاث سنوات من عرفان الجميل. ثلاث سنوات من البطولة المطلقة أظهرها الأوكرانيون”، شاكرا “كل الذين يدافعون (عن أوكرانيا) ويدعمونها”.

Three years of resistance. Three years of gratitude. Three years of absolute heroism of Ukrainians. I am proud of Ukraine! I thank everyone who defends and supports it. Everyone who works for Ukraine. And may the memory of all those who gave their lives for our state and people… pic.twitter.com/HeNMpJX891 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2025

ووصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين صباحا إلى كييف برفقة رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا لحضور القمة.

وكتبت على شبكات التواصل الاجتماعي “نحن في كييف اليوم لأن أوكرانيا هي أوروبا. في هذا الكفاح من أجل البقاء، ليس مصير أوكرانيا وحده ما هو على المحك، بل مصير أوروبا”، مرفقة منشورها بمقطع فيديو تظهر فيه وهي تصل في قطار إلى كييف مع كوستا.

On the 3rd anniversary of Russia’s brutal invasion, Europe is in Kyiv. We are in Kyiv today, because Ukraine is Europe. In this fight for survival, it is not only the destiny of Ukraine that is at stake. It’s Europe’s destiny. pic.twitter.com/s0IaC5WYh6 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2025

وكان زيلينسكي أعلن الأحد معلقا على الاجتماع الذي سينضم إليه 24 مسؤولا عبر الفيديو “لدينا لقاء هام غدا، قمة. ربما تكون منعطفا”، في وقت بدلت الولايات المتحدة موقفها حيال هذا النزاع في تحول أعاد خلط أوراق النزاع.

(أ ف ب)