زيلينسكي في الذكرى الثالثة للغزو الروسي يحيي “ثلاث سنوات من المقاومة” الأوكرانية- (فيديو)

كييف: حيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين ثلاث سنوات من “المقاومة” و”البطولة” في الذكرى الثالثة للغزو الروسي لبلاده، فيما يعقد قادة عدد من الدول في هذه المناسبة قمة في كييف لمعاودة تأكيد دعمهم لهذا البلد.

وكتب زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي “ثلاث سنوات من المقاومة. ثلاث سنوات من عرفان الجميل. ثلاث سنوات من البطولة المطلقة أظهرها الأوكرانيون”، شاكرا “كل الذين يدافعون (عن أوكرانيا) ويدعمونها”.

Three years of resistance. Three years of gratitude. Three years of absolute heroism of Ukrainians. I am proud of Ukraine! I thank everyone who defends and supports it. Everyone who works for Ukraine. And may the memory of all those who gave their lives for our state and people… pic.twitter.com/HeNMpJX891

