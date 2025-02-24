سياسة | دولي

زيلينسكي في الذكرى الثالثة للغزو الروسي يحيي “ثلاث سنوات من المقاومة” الأوكرانية- (فيديو)

24 - فبراير - 2025

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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كييف: حيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين ثلاث سنوات من “المقاومة” و”البطولة” في الذكرى الثالثة للغزو الروسي لبلاده، فيما يعقد قادة عدد من الدول في هذه المناسبة قمة في كييف لمعاودة تأكيد دعمهم لهذا البلد.

وكتب زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي “ثلاث سنوات من المقاومة. ثلاث سنوات من عرفان الجميل. ثلاث سنوات من البطولة المطلقة أظهرها الأوكرانيون”، شاكرا “كل الذين يدافعون (عن أوكرانيا) ويدعمونها”.

ووصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين صباحا إلى كييف برفقة رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا لحضور القمة.

وكتبت على شبكات التواصل الاجتماعي “نحن في كييف اليوم لأن أوكرانيا هي أوروبا. في هذا الكفاح من أجل البقاء، ليس مصير أوكرانيا وحده ما هو على المحك، بل مصير أوروبا”، مرفقة منشورها بمقطع فيديو تظهر فيه وهي تصل في قطار إلى كييف مع كوستا.

وكان زيلينسكي أعلن الأحد معلقا على الاجتماع الذي سينضم إليه 24 مسؤولا عبر الفيديو “لدينا لقاء هام غدا، قمة. ربما تكون منعطفا”، في وقت بدلت الولايات المتحدة موقفها حيال هذا النزاع في تحول أعاد خلط أوراق النزاع.

(أ ف ب)

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