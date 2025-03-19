زيلينسكي: قصف روسي يطال منشآت مدنية في أوكرانيا وإصابة مستشفى

كييف (أوكرانيا): اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليل الثلاثاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنّه “رفض عمليا” مقترحا أمريكيا بوقف كامل لإطلاق النار بعدما طالت ضربات صاروخية روسية منشآت مدنية أوكرانية من بينها مستشفى.

وقال زيلينسكي عبر منصة تليغرام “للأسف، وقعت ضربات، وتحديدا على منشآت مدنية” أحدها مستشفى في مدينة سومي في شمال البلاد، وهجمات أخرى لا سيما في كييف.

ولم يشر زيلينسكي إلى تعرض بنى تحتية طاقوية لأيّ هجمات بعد توافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء على هدنة في أوكرانيا لثلاثين يوما تشمل هذه المنشآت.

وقال الرئيس الأوكراني “هذه الهجمات الليلية التي تشنّها روسيا هي بالتحديد التي تدمّر (منشآت) طاقتنا وبنيتنا التحتية والحياة الطبيعية للأوكرانيين”، مشددا على أن تواصل الهجمات ضد منشآت مدنية “يظهر أنه يجب علينا الاستمرار في الضغط على روسيا من أجل السلام”.

ولفت إلى أنّ “بوتين رفض بالفعل مقترحا بوقف كامل لإطلاق النار اليوم” خلال محادثته الهاتفية مع ترامب.

(أ ف ب)