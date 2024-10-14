سياسة | دولي

زيلينسكي: كوريا الشمالية أرسلت جنودا وأسلحة لدعم موسكو

14 - أكتوبر - 2024

الرئيس الروسي فولوديمير زيلينسكي

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كييف: قال الرئيس الروسي فولوديمير زيلينسكي إن كوريا الشمالية أرسلت جنودا بالإضافة إلى أسلحة لدعم روسيا في معركتها ضد أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي في خطاب مصور “لقد رصدنا تحالفا متزايدا بين روسيا وأنظمة مثل كوريا الشمالية”، موضحا أن “الأمر لم يعد يتعلق فقط بنقل الأسلحة، ولكنه يتعلق بنقل أشخاص من كوريا الشمالية إلى القوات المسلحة المحتلة”.

ويشار إلى أنه لم يرد تقرير مستقل يفيد بأن جنودا كوريين شماليين يقاتلون بجانب القوات الروسية ضد أوكرانيا.

وقد وردت تقارير خلال الأيام الأخيرة بشأن إرسال جنود كوريين شماليين إلى شرق أوكرانيا.

وأفاد معهد دراسات الحرب، الذي يعد هيئة بحثية عسكرية أمريكية، مؤخرا بأن الآلاف من الجنود الكوريين الشماليين وصلوا روسيا، ويتم الاعداد لإرسالهم إلى أوكرانيا.

(د ب ا)

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