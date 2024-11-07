سياسة | دولي | أوروبا

زيلينسكي: كوريا الشمالية “تخوض حاليا الحرب في أوروبا”

7 - نوفمبر - 2024

زيلينسكي يتحدث خلال قمة أوروبية في بودابست

بودابست: اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أن كوريا الشمالية “تخوض حاليا الحرب في أوروبا”، على خلفية تقارير نددت بها كييف وسيول والدول الغربية تفيد بأن بيونغ يانغ نشرت جنودا في روسيا لدعمها في القتال ضد أوكرانيا.

وقال زيلينسكي لزعماء أوروبيين في خطاب خلال قمة في بودابست حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه إن “كوريا الشمالية تخوض حاليا الحرب فعليا في أوروبا. يحاول جنود كوريا الشمالية قتل شعبنا على الأراضي الأوروبية”.

وشدّد زيلينسكي على أن تقديم أي تنازل بشأن أوكرانيا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون “غير مقبول” لكييف و”انتحاريا” لأوروبا.

وقال زيلينسكي “أوصَى البعض منكم، الحاضرون هنا، أوكرانيا بشدة، بأن تقدم (تنازلات) لبوتين. وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لأوكرانيا وانتحاري بالنسبة لأوروبا برمتها”.

واعتبر زيلينسكي أن العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا لا يجب أن “تضيع” بل أن “تُقدّر” بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال زيلينسكي “نأمل أن تصبح أميركا أقوى. هذه أميركا التي تحتاج إليها أوروبا. وأوروبا القوية هي ما تحتاج إليه أمريكا. إن الرابط بين الحلفاء يجب أن يُقدّر وأن لا يضيع”.

(أ ف ب)

  1. يقول ساري الفجر:
    نوفمبر 7, 2024 الساعة 2:45 م

    من حق كوريا الشمالية أن تقاتل النازيين و الإرهابيين في أوكرانيا

