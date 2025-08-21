سياسة | دولي

زيلينسكي: لقاء بوتين ممكن بعد الاتفاق على الضمانات الأمنية

منذ ساعة واحدة

كييف: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إنه قد يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن فقط بعد حصول بلاده على ضمانات أمنية، مشيراً إلى سويسرا والنمسا وتركيا كمواقع محتملة للمفاوضات.

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي، الخميس: “نريد التوصل إلى تفاهم بشأن هيكلية الضمانات الأمنية خلال 7 إلى 10 أيام. وبناء على هذا التفاهم، نهدف إلى عقد اجتماع ثلاثي” مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيراً إلى أن سويسرا والنمسا وتركيا قد تكون أحد المواقع لإقامة المحادثات.

