زيلينسكي: نتوقع ردا قويا من الغرب على هجمات بطائرات مسيرة روسية

كييف: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، إن بلاده تتوقع ردا قويا من الدول الغربية على الهجمات الروسية شبه اليومية بطائرات مسيرة على أراضيها.

وبعد أقل من ساعة من تصريح زيلينسكي، الذي جاء ضمن خطابه المسائي المصور، قال مسؤولان محليان إن طائرات مسيرة روسية ضربت عدة أهداف في خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، في ساعة متأخرة من مساء اليوم، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ما يصل إلى 14 آخرين.

وقصفت طائرات مسيرة مدينة دنيبرو في جنوب شرق البلاد خلال الليل، مما أسفر عن مقتل أربعة، وكذلك مدينة كريفي ريه في وسط البلاد حيث أصيب تسعة آخرون.

وقال زيلينسكي “يجب على شركائنا أن يدركوا أن هذه الضربات الروسية لا تستهدف شعبنا فحسب، بل تستهدف أيضا جميع الجهود الدولية والدبلوماسية الرامية إلى إنهاء هذه الحرب”، مشيرا إلى أن 172 طائرة مسيرة وُجهت إلى أوكرانيا خلال الليل.

وأشار إلى أن 172 طائرة مسيرة وُجهت صوب أوكرانيا خلال الليل، وقال الجيش الأوكراني إنه أسقط 94 منها.

وتابع زيلينسكي قائلا “روسيا تضرب كل من يسعى لإنهاء الحرب. من المستحيل تجاهل المئات من طائرات شاهد المسيرة (التي تصممها إيران) كل ليلة… نتوقع ردا قويا. ونعمل على ضمان رد فعل قوي، ولا سيما من أمريكا وأوروبا وجميع من يعتمدون على الدبلوماسية في العالم”.

(رويترز)

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