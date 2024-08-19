القوات الروسية تحقق تقدما في شرق أوكرانيا.. وزيلينسكي يقول إن الهجوم على كورسك يظهر أن خطوط الكرملين الحمراء خدعة زائفة

كييف: قال الجيش الأوكراني إن قواته تعرضت لعشرات الهجمات من القوات الروسية اليوم الاثنين في أنحاء بلدتي توريتسك وبوكروفسك في شرق أوكرانيا حيث تحقق موسكو تقدما على حساب القوات الأوكرانية المحاصرة.

وأضاف الجيش في بيان أن القوات الروسية هاجمت القوات الأوكرانية 21 مرة على مدار اليوم في منطقة توريتسك، مع استمرار بعض الهجمات بعد حلول الليل.

وأردف أنه وقع 63 اشتباكا اليوم في أنحاء بوكروفسك، وهي مركز لوجستي. وجبهة بوكروفسك هي المنطقة التي تشهد أشد المعارك في شرق أوكرانيا حيث وردت أنباء عن وقوع عدد قياسي من الاشتباكات الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إن هجوم بلاده على منطقة كورسك الروسية يظهر أن تهديدات الكرملين بالانتقام كانت خدعة زائفة، وحث حلفاء بلاده على تخفيف القيود المفروضة على استخدام الأسلحة الموردة من الخارج.

وقال زيلينسكي إن القوات الأوكرانية تسيطر الآن على أكثر من 1250 كيلومترا مربعا و92 تجمعا سكنيا بمنطقة كورسك، في حين قالت روسيا إن أوكرانيا ضربت جسرا ثالثا في المنطقة، مما يعقد الجهود الروسية لصد الهجوم الأوكراني.

وشنت أوكرانيا هجومها المفاجئ على المنطقة الروسية في السادس من أغسطس/ آب وهو أكبر غزو تتعرض له روسيا منذ الحرب العالمية الثانية، في عملية تقول كييف إنها تهدف إلى إنشاء منطقة عازلة واستنزاف آلة الحرب الروسية.

وفي حديثه أمام مجموعة من الدبلوماسيين الأوكرانيين، اختص زيلينسكي بالذكر مجموعة من الدول الحليفة التي زودت بلاده بأسلحة بعيدة المدى لكنها اشترطت على كييف عدم استخدامها في عمق روسيا خوفا من تجاوز “الخطوط الحمراء” التي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وأضاف قائلا “إننا نشهد تحولا أيديولوجيا كبيرا – إن المفهوم الساذج والوهمي لما يسمى بالخطوط الحمراء فيما يتعلق بروسيا، والذي هيمن على تقييمات الحرب من قبل بعض الشركاء، قد انهار هذه الأيام”.

ومضى قائلا “لو رفع الشركاء القيود الحالية على استخدام الأسلحة على الأراضي الروسية ما كنا لنحتاج للدخول فعليا إلى منطقة كورسك لحماية تجمعاتنا السكنية على الحدود والقضاء على قدرة روسية على العدوان”.

وأضاف “لكننا في الوقت الحالي لا نستطيع استخدام كل الأسلحة المتاحة لدينا والقضاء على الإرهابيين الروس أينما كانوا”.

ورغم توغلها في روسيا، لا تزال القوات الأوكرانية في موقف دفاعي في أماكن أخرى. فهي تواجه معركة لحماية مدينة بوكروفسك الاستراتيجية في شرق البلاد، حيث تقدمت روسيا بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة في قتال عنيف مستمر منذ أكثر من عامين منذ الغزو الروسي.

(رويترز)